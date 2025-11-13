Riddarbaren söker köksbiträde
2025-11-13
Vi på Riddarbaren söker nu ett engagerat och pålitligt köksbiträde som vill bli en del av vårt köksteam. Du kommer att arbeta nära våra kockar och bidra till att våra gäster får en riktigt bra matupplevelse.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Hjälpa till med enklare matlagning och förberedelser
Disk och rengöring av köksutrustning
Hålla ordning och god hygien i köket
Samarbeta med övrig personal för att säkerställa ett bra flöde
Vi söker dig som:
Är positiv, noggrann och gillar att arbeta i team
Har erfarenhet från kök (meriterande, men inte ett krav)
Har god arbetsmoral och känsla för kvalitet
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsmiljö med härliga kollegor
Möjlighet att utvecklas i restaurangbranschen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: riddarbaren@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare D Pub Södra AB
(org.nr 559379-4950) Jobbnummer
9604313