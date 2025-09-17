Rexsil söker personal till montering och packning
2025-09-17
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
Rexsil är specialiserat på tillverkning av silikongummiprodukter. Vi producerar profiler, tätningslister, packningar, självvulkaniserad tejp och slangar av silikongummi. Vi är ett litet men erfaret och kunnigt företag som har producerat över 600 olika profiler sedan vår etablering 1989. Dessutom är en stor del av vår produktion riktad mot tätningsapplikationer. 2011 blev Rexsil en del av Rego Silicones Group.
Nu söker vi personal till vår monterings- och packningsavdelning
Din roll och dina arbetsuppgifter:
• Vara en del av Rexsils packningsavdelning
• Svetsa ihop packningshörn
• Kapa profiler
• Paketera
• Avbytare till extruderlinjer vid behov.
Din profil och dina personliga egenskaper:
• Meriterande om du har erfarenhet av montering eller liknande arbete från industri eller produktion
• Har detaljkänsla och är fingerfärdig
• Är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta
• Trivs med att arbeta både självständigt och i grupp
• Noggrann, strukturerad och ansvarstagande och har en god finmotorik
• Flytande svenska i tal och skrift
Är du den vi söker? Ansök redan idag och bli en del av vårt team!
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: order@rexsil.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rexsil AB
(org.nr 556524-2517)
Tallgatan 9 (visa karta
)
333 77 BURSERYD Kontakt
Produktionschef
Eric Horsten productionmanager@rexsil.com 037150980 Jobbnummer
9513651