Revisor/utredare
2026-03-03
Vill du arbeta med högintressanta skatteutredningar och bidra i kampen mot den ekonomiska brottsligheten? Som skatteutredare eller skatterevisor hos oss på Skatteverkets brottsbekämpningsavdelning får du chans att göra stor samhällsnytta och arbeta med stimulerande utredningar tillsammans med andra.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Brottsbekämpningsavdelningens uppdrag är att förebygga, motverka och utreda ekonomisk brottslighet, allvarligt skatteundandragande, både nationellt och internationellt, och folkbokföring som brottsverktyg.
Vi söker dig som vill arbeta med moms inom gränsöverskridande handel så som utredning av förvärvsbedrägerier, missbruk av vinstmarginalbeskattning samt karusellhandel. Utredningarna sker framför allt genom revision. Vi använder oss av bevissäkring, samverkan med andra länder samt samverkan med andra myndigheter.
Vi söker även utredare/revisorer till andra områden där personer och företag systematiskt och medvetet minskar eller undviker att betala skatt. Det kan exempelvis röra sig om osanna fakturor, oredovisad arbetskraft, företagsstrukturer för att dölja olagliga penningtransaktioner eller felaktigt utnyttja våra utbetalningssystem. Arbetet innebär också att du kan få delta i myndighetssamverkan som ett led i att förebygga och motverka brottslighet. Du förväntas bidra till ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer med interna och externa samarbetspartners.
Du tillhör brottsbekämpningsenhet 4 på Brottsbekämpningsavdelningen, med placering i Sundbyberg. På enheten är vi ca 210 kollegor.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- ta initiativ, tänka nytt och ta ställning i frågor
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- ha en god förmåga att samarbeta med andra och vara hjälpsam, vilket innebär att du är lyhörd för andras synpunkter och tar ansvar för att gemensamma uppgifter genomförs
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi, juridik eller förtjänsten annan relevant högskoleutbildning
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från ekonomi- eller revisionsarbete alternativt aktuell och relevant erfarenhet från arbete med fördjupad utredning eller revision på statlig myndighet.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/162". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Anette Alsing, hr-specialist anette.alsing@skatteverket.se Jobbnummer
9772886