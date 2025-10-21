Revisor / revisionsmedarbetare till Malmö
2025-10-21
LR Revision & Redovisning växer i Malmö, vill du vara med på resan?
Ehrlinders Revisionsbyrå AB söker medarbetare inom revision.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består främst av att utföra revision av bokföring, årsredovisning och förvaltning. Som revisor planerar, genomför och rapporterar du revisionsarbetet i samråd med påskrivande revisor. Arbetsuppgifterna kommer även innehålla kvalificerade rådgivningstjänster såsom att upprätta bokslut, årsredovisningar och deklarationer. Vi arbetar huvudsakligen med ägarledda företag belägna i södra Sverige. Klientföretagen består av både små och stora företag inom varierande branscher.
Som anställd hos oss erbjuds du flexibla arbetsuppgifter med goda utvecklingsmöjligheter och löpande vidareutbildning.
Din profil
Vi söker dig som har en kandidatexamen inom ekonomi och vill jobba på revisionsbyrå. Praktisk erfarenhet av revisionsarbete är meriterande men inget krav. Yrket ställer höga krav på god analytisk förmåga i kombination med gedigna kunskaper inom områdena redovisning och skatt. Personliga egenskaper som vi värdesätter är pålitlighet, noggrannhet, engagemang samt att ha goda kunskaper i svenska språket.
Om oss
Byrån har varit etablerad på marknaden i mer än 50 år vilket tillsammans med medlemskapet i FAR ger en stabil grund att stå på. Just nu investerar vi för framtiden med moderna arbetsverktyg och nya samarbeten. Ehrlinders Revisionsbyrå AB ingår i det rikstäckande LR-nätverket med ca. 80 medlemsföretag och 460 medarbetare inom Sverige samt med internationell representation genom nätverket Russel Bedford International. Medlemskapet gör att vi kan kombinera tryggheten med att vara del i ett större sammanhang samtidigt som vi kan fortsätta vara lokala och självbestämmande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: info@ehrlindersrev.se
http://www.ehrlindersrev.se
