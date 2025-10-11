Revisionsadministratör till PwC
Trivs du på ett företag med fartfylld miljö och en härlig stämning med fokus på samarbete? Har du dessutom ett intresse av att utvecklas inom ekonomi och administration samt är intresserad av revision? Då kanske det är dig vi letar efter. Välkommen med din ansökan, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster av ekonomisk karaktär inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund som tillhör PwC Assurance och är en stödjande funktion till PwC:s revisionsteam runt om i landet. Här får du möjlighet att arbeta i rymliga och fina lokaler i ett öppet kontorslandskap tillsammans med flera härliga kollegor. Uppdraget inleds med en introduktionsutbildning tillsammans med dina nya kollegor och därefter fortsätter en Work Buddy stötta dig som ny i tjänsten.
Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial, regelbunden kontakt med interna såväl som externa parter samt tillhörande administration. Du och dina kollegor arbetar som ett team, samtidigt som du arbetar med individuella ärenden mot deadlines där du tar stort ägandeskap i det dagliga arbetet. Tjänsten är delvis ekonomiskt inriktad och passar med fördel dig som har ett intresse för siffror.
Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att vara behjälplig i alla kundsegment inom PwC Sverige och ditt stöd kommer att ha stor betydelse för PwC:s revisionsteam. Som revisionsadministratör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utföra standardiserade arbetsmoment inom basrevision
• Att ge snabb och kvalitativ service till beställande revisorer, genom löpande kommunikation i tal och skrift
• Att arbeta strukturerat samt både självgående och tillsammans med ditt team under intensiva perioder
VI SÖKER DIG SOM
Är van vid att arbeta effektivt i en miljö med högt tempo och har en given förmåga att strukturera och prioritera olika arbetsmoment när det behövs, utan att tumma på arbetets höga kvalitet. Arbetsmomenten kräver stor noggrannhet och du trivs med att arbeta systematiskt. Du är nyfiken på att lära dig nya saker som till viss del kräver analytiskt tänkande och du har en fallenhet för tydlig och professionell kommunikation.
Hos PwC Delivery Center värderas samarbete, mångfald, arbetsglädje och gemenskap högt och det är viktigt att du är en inkluderande lagspelare som stöttar och bistår dina kollegor.
Det är krav att du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet
• Avklarad gymnasial utbildning
• Vana av PC och behärskar Office-paketet
• Flytande kunskaper i svenska i tal och skrift samt behärskar engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet inom administration eller ekonomi
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Övrig information
• Period: 8 januari till 12 juni
• Omfattning: Heltid
• Placering: Lund, med viss möjlighet att arbeta hemifrån två veckodagar efter genomförd onboarding och upplärning
• Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du kommer bli anställd av Academic Work varpå det kan finnas möjlighet till förlängning
• Vi ber dig bifoga följande handlingar med din ansökan: CV, personligt brev och betyg från avslutad utbildning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
