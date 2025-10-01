Returmottagare
Vill du arbeta på ett bolag med stark marknadsposition och lång samlad erfarenhet av entreprenadmaskinbranschen? Arema Heavy Rental erbjuder en trygg anställning i ett bolag med bra tillväxt. Den så kallade Arema andan är viktig för oss alla (trivsel, flexibilitet, ansvar och mandat).
Nu söker Arema Heavy Rental returmottagare till vår depå i Rosersberg
Som returmottagare hos oss kommer du att ta emot uthyrda maskiner, sedan rengöra maskinen samt säkerställa så att maskinen är redo för att uthyras. Maskintyperna är grävmaskiner, hjullastare, dumprar, teleskoplastare, vältar och mycket annat. Du jobbar mestadels i vår verkstad samt ute på vår spolplatta.
Utbildning/erfarenhet
Vi ställer inget krav på specifik utbildning, men det är meriterande om du har genomfört en utbildning inom Bygg och Anläggning. Vi ser även att du har en viss mekanisk kunskap då även mindre reparationer är en del i din vardag. Du gillar ordning och reda och du uttrycker dig tydligt på svenska i tal och skrift och har inga problem med att leverera uppsatta mål och hålla tider. Vi söker dig som är serviceminded och har god samarbetsförmåga. Du har ett genuint intresse för människor, maskiner samt ett gott öga för kvalité. Krav på körkort lägst klass B. BE kort, truckkort och maskinförarbevis är meriterande.
Vi erbjuder
• Ett spännande arbete där du kommer ha stora möjligheter att påverka din arbetssituation
• En positiv arbetsmiljö där alla "drar åt samma håll", gärna hjälps åt och alltid har kunden i centrum
• Kollektivavtal, Motorbranschavtalet
• Tillträde enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag 31/10, men vi håller löpande intervjuer. Sök gärna så snart som möjligt. Skicka din ansökan till birger.hagglund@arema.se
, bifoga CV och personligt brev.
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Birger Hägglund, verkstadschef, på e-post birger.hagglund@arema.se
alternativt på tel. 072-145 32 25.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: birger.hagglund@arema.se Arbetsgivarens referens
