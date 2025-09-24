Resurspedagog till Hökåsenskolan
Vill du skapa bästa möjliga förutsättningar för många elevers fortsatta utveckling och lärande? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Som resurspedagog hos oss blir du en viktig vuxen för våra elever. Du arbetar främst i vår lärstudio, där du stöttar elever i behov av särskilt stöd både enskilt och i mindre grupper. Ditt uppdrag är att skapa trygghet, studiero och goda förutsättningar för lärande genom att ge vägledning, handledning och extra anpassningar.
I rollen samarbetar du med klasslärare, specialpedagoger och övriga elevhälsan för att följa upp elevernas utveckling och behov.
Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning pedagogik/beteendevetenskap på minst 30hp. Du har goda kunskaper i att hantera dator och tekniska hjälpmedel och har intresse för att stödja elever i behov av särskilt stöd. Har du erfarenhet av att arbeta i skola och med undervisning ser vi det som en fördel för tjänsten.
Du har god förståelse för människors olika förutsättningar och anpassar ditt bemötande efter varje elevs unika behov. Här har du stor nytta av din förmåga att analysera lärmiljöer/arbetssätt och göra individuella anpassningar. Du drivs av möjligheten att påverka elevernas utveckling i skolan och i nära samarbete med kollegor och skolledning. Du är också van att arbeta självständigt och trivs med att arbeta med flera arbetsuppgifter samtidigt.
Vi erbjuder
Hökåsenskolan är en mysig två-parallellig grundskola från förskoleklass till årskurs 6 i norra Västerås. Här är vi cirka 400 elever och 45 medarbetare. Skolan är omgiven av grönområden och inspirerande utomhusmiljöer. Vi är ett engagerat och kompetent gäng som jobbar nära varandra där alla är viktiga kuggar i helheten.
Välkommen till Hökåsenskolan!
Läs mer på : Hökåsenskolan - Västerås stad (https://skola.vasteras.se/grundskolor/hokasenskolan.html)
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Detta är en tidsbegränsad anställning som löper mellan 2025-10-13 till 2026-06-09 med en omfattning på 75%.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
