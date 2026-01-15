Resurspedagog/Elevassistent till resursskola
Helleborusskolan Österåker AB / Barnskötarjobb / Österåker
2026-01-15
Vi söker en resurspedagog tillsammans med klasslärare och övriga resurspedagoger genomför det pedagogiska arbetet i klassen. Resurspedagogen är en viktig del i det dagliga arbetet och följer klassen under hela skoldagen. I arbetet ingår också arbete på fritids.
Helleborusskolan är en friskola, som vänder sig till grundskoleelever med diagnoser inom NPF/autismspektrum, som behöver ett individuellt pedagogiskt upplägg. Vi har små klasser - kunnig personal - lugn miljö. Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler och med fina grönområden omkring. Vi har ca 160 elever och 45 anställda.
På Helleborusskolan bygger vi undervisningen på elevens starka sidor och försöker kompensera för och träna på sådant eleven behöver utveckla. Alla elever på Helleborusskolan följer grundskolans läroplan.
Tjänsten gäller en visstidsanställning i 3 månader, med chans till förlängning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: daniel.pardue@helleborusskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helleborusskolan Österåker AB
Luffarbacken 5
184 39 ÅKERSBERGA Kontakt
Biträdande rektor
Daniel Pardue daniel.pardue@helleborusskolan.se 0763934830 Jobbnummer
