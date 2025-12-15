Resurspedagog
2025-12-15
Vi söker en engagerad och kompetent resurspedagog som vill stödja, motivera och uppmuntra elever med NPF-diagnos och intellektuell funktionsnedsättning i både skolarbetet och i sociala situationer.
Du deltar i genomförande av undervisning och stödjer elever under raster och vid schemabrytande aktiviteter. Ett nära samarbete med lärare är avgörande för att skapa en effektiv och stödjande lärmiljö. Du kommer också att arbeta på fritidshem och KTT enligt läroplanens mål och individuella genomförandeplaner.Publiceringsdatum2025-12-15Bakgrund
För att du ska trivas hos oss tror vi att du är driven och nyfiken, med en stor vilja att fortsätta utvecklas. Du ska se utmaningar som möjligheter snarare än problem och du har ett stort engagemang i eleverna. Du tror också på alla elevers rätt att utvecklas så långt det är möjligt. Vi tror att du har ett intresse av att skapa goda relationer till både elever och vårdnadshavare, för att på bästa sätt kunna möta eleverna i deras vardag. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med NPF-diagnoser och intellektuell funktionsnedsättning, samt kunskap om lågaffektivt bemötande och andra arbetsmetoder som stödjer elevernas lärande och sociala utveckling.
Förväntningar
Vi värdesätter personlig kompetens och söker dig som är självständig, driven och flexibel med en lösningsfokuserad inställning. Du ska vara nyfiken med god samarbetsförmåga och förmåga att skapa och upprätthålla relationer. Det är viktigt att du kan vara förtroendeingivande och lyhörd för elevernas behov.
Eleverna har ett socialt sammanhang i klass, men flertalet elever behöver en-till-en-undervisning delar av skoldagen. Arbetet kräver stor flexibilitet, då eleverna har stora individuella behov och inbördes skilda förutsättningar. Dina arbetsuppgifter inkluderar att planera och genomföra meningsfulla aktiviteter för eleverna under skoldagen och på fritids/KTT. Du ansvarar för tillsyn och säkerhet under hela dagen. Du deltar aktivt i elevens måluppfyllelse och i arbetet med schemabrytande aktiviteter, samt samverkar med vårdnadshavare i samråd med mentorer.
Som person är du prestigelös och tror på samarbete. För dig är det viktigt med goda och förtroendefulla relationer till både ledning, kollegor, vårdnadshavare och elever. Du delar våra värderingar Framåt, Tillsammans med Hjärta och Klokhet.
Kvalifikationer Vi söker dig som vill arbeta som resurspedagog och som har gymnasieexamen inom antingen Barn- och fritidsprogrammet, omvårdnadsprogrammet eller assistentutbildning via YH. Vi ser gärna att du har god datorvana och kunskap om Microsoft Office 365.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Om du blir aktuell för eventuell tjänst kommer kontakt att ske i början av 2026. Intervjun sker på plats hos oss på Svedenskolan den 21 januari.
Mer om tjänsten
Varaktighet: Allmän visstidsanställning vid behov
Omfattning: Vid behov
Arbetstid: Måndag-fredag,
Lön: Individuell lön.
Vi tillämpar kollektivavtal, erbjuder friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår förmånsportal.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 2026-01-15.
Kontakt: Vid frågor om tjänsten, kontakta Minna Ekberg, mail: minna.ekberg@up.se
Fackliga kontaktpersoner: Gunnar Israel tel: 072 540 23 15, Kommunal
Välkommen med din ansökan!
Före anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in.
Vi väljer att hantera denna rekrytering internt och avböjer alla eventuella erbjudanden om hjälp med rekrytering från externa företag.
