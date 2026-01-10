Resurs till särskild undervisningsgrupp
2026-01-10
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.Publiceringsdatum2026-01-10Arbetsuppgifter
Kungsskolan söker nu en engagerad och trygg resurs till en av våra särskilda undervisningsgrupper. Vill du göra skillnad i elevers vardag och arbeta i en miljö där relationer, struktur och samarbete står i fokus? Då kan detta vara tjänsten för dig.Om tjänsten
Som resurs i den särskilda undervisningsgruppen arbetar du nära elever med olika behov av stöd i sin skolvardag, där många har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Du samarbetar med lärare och övrig personal för att skapa en trygg, strukturerad och utvecklande lärmiljö. Arbetet innebär både pedagogiskt och socialt stöd under skoldagen, i klassrummet såväl som under raster och övergångar. I arbetet ingår att:
Ge individuellt stöd och undervisning till elever utifrån deras behov
Stötta elever i undervisningssituationer och i sociala sammanhang
Arbeta med tydliggörande pedagogik, struktur och förutsägbarhet
Bidra till en trygg och lugn lärmiljö
Samarbeta med lärare, specialpedagog och elevhälsa
Följa rutiner och Kungsskolans värdegrundsarbeteKvalifikationer
Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t.ex. autism och ADHD)
Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd, särskilt elever med NPF, är meriterande
God förmåga att skapa relationer och bemöta elever med tydlighet, struktur och empati
Tålamod, ansvarstagande, och god förmåga till egna initiativ och samarbete.
ÖVRIGT
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi krigsplacerar årligen vår personal. Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
