Resurs till Maria förskola
Gällivare kommun / Barnskötarjobb / Gällivare Visa alla barnskötarjobb i Gällivare
2026-05-06
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-06Beskrivning av verksamheten
Maria förskola är belägen i centrala Gällivare med närhet till bibliotek, simhall och museum.
Maria förskola har organiserat verksamheten i åldersindelade grupper. Förskolan består av 2 byggnader med separata gårdar. I den ena byggnaden är det 3 avdelningar med barn i åldrarna 1-2 år. I den andra byggnaden är det 5 avdelningar med barn i åldersindelade grupper i åldrarna 3-5 år. På Maria förskola arbetar vi i 3,4, och 5: årsgrupper som innebär att arbetslagen samarbetar över avdelningarna och ger barnen möjlighet att utforska och upptäcka olika lärmiljöer.Dina arbetsuppgifter
Arbetet som resurs innebär att du blir ytterligare en person i arbetslaget så att förskolan kan möta barn med behov av särskilt stöd. Du kommer att arbeta nära ett barn som är i behov av sondmatning och därmed vara ett viktigt stöd i barnets vardag på förskolan. Du ingår i arbetslaget och tillsammans utformar ni en trygg, stimulerande och utvecklande utbildning och lärmiljö för barnen. Läroplanen (Lpfö18) beskriver det arbete och den utbildning som förskolan erbjuder barnen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och som har erfarenhet att möta barn med behov av särskilt stöd. Erfarenhet av sondmatning är meriterande (utbildning och introduktion erbjuds).
Det är viktigt:
att du är förtrogen med vårt styrdokument, Läroplan för förskolan (Lpfö18),
att du är en trygg och tydlig ledare, har lätt för att ta egna initiativ, är positiv och har tilltro till barnens olika kompetenser, Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
att du är mån om förtroendefulla relationer till barn och vårdnadshavare samt att du har god samarbetsförmåga.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Du behöver lämna utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola och barnomsorg vid anställning.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till att växla semesterdagar till lediga dagar
Vill du veta mer hur det är att jobba, leva och bo i Gällivare kommun? Då kan du läsa mer här: http://www.gallivare.se/lararjobb Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tidsbegränsad anställning läsåret 2026/2027.Ersättning
Månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande. Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Tillträde: Aug 2026. Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Upplysningar
Rektor, Britta Parfa,
Telefon: 0970-81 89 74
e-post: Britta.Parffa@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9893744