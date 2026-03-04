Resultatenhetschef Till Tempest Center

Vi söker en ny resultatenhetschef till vår verksamhet i Växjö för att leda och fortsätta utveckla en organisation som befinner sig i tillväxt och förändring.
Din roll som resultatenhetschef på enheten Spektrum IT
Du ska leda vår enhet TEMPEST Center som i huvudsak arbetar inom området verifierande mätningar med affärer till myndigheter inom militärt- och civilt försvar. Verksamheten ligger inom området RÖS/TEMPEST, verifierande mätningar på röjande signaler. Vi letar efter en ledare som brinner för att leda och utveckla verksamheter och som värdesätter relationer i sitt ledarskap.
Vi behöver en person som skapar förutsättningar för engagemang och ansvar och som har en förmåga att matcha våra projekts utvecklingsbehov med vår egen organisationstillväxt. Vi eftersträvar att arbeta i team som vi utformar efter olika projekts behov.
Vår ambition är att fortsätta utveckla vår enhet och vi söker därför en person som trivs med att leda verksamhet i förändring och som kan ta ansvar för intressen som sträcker sig utanför den egna resultatenheten, exempelvis gemensamma affärer med andra delar av vårt företag.
Som resultatenhetschef så ansvarar du fullt ut för enhetens resultat, affärer och arbetsmiljö. Du ingår i ledningsgruppen för affärsområdet som din enhet ingår i. Som ledare hos oss förväntas du uppskatta samarbete, respektera kreativa olikheter och ha en passion för att arbeta för att skapa samhällsnytta.
Vem är du?
Vi tror att du har en högre utbildning och flera års chefsfarenhet. Som person är du engagerad, kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och är bekväm med att leda verksamhet och medarbetare mot gemensamma mål.
För att lyckas i rollen krävs det att du har en helhetssyn både inom och utom den egna enheten samt att du är en god kommunikatör och brinner för att skapa nya affärsmöjligheter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ledande roller inom mät- och konsultverksamhet, försäljning och projektledning. Om du har arbetat med myndigheter och inom totalförsvar så ser vi det som en klar tillgång.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan direkt! Urvalet sker löpande.
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Rekryterande chef: thomas.nordstrom (@) combitech.com
