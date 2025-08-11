Resturangmedarbetare- Jönköping city - Deltid 50%
2025-08-11
Har du energi, tycker om att ta initiativ och är ansvarstagande? Häng med på vår resa mot en mer hållbar och hälsosam värld!Vi erbjuder:
Programmet "Växa och Gro" som ger dig möjlighet att utvecklas inom företaget.
Kollektivavtal - för att säkerställa schyssta arbetsvillkor.
En rolig arbetsplats med fantastiska kollegor.
Friskvård.
Ansök idag. Vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIG INFORMATION
Anställningsgrad: Deltid 50%
Arbetstider: Varierande arbetstider utefter våra öppettider 07.00-20.00, inklusive lördag söndags öppet.
Plats: Jönköping City
Lön: Timlön - vi är anslutna till Visita och följer kollektivavtal
Förmåner: Friskvårdsbidrag, förmånlig personallunch, högt tempo och trevlig service med härliga kollegor + gäster
