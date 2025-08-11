Resturangmedarbetare- Jönköping city - Deltid 50%

Holy Greens AB / Restaurangbiträdesjobb / Jönköping
2025-08-11


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Holy Greens AB i Jönköping, Växjö, Linköping, Askersund, Göteborg eller i hela Sverige

Har du energi, tycker om att ta initiativ och är ansvarstagande? Häng med på vår resa mot en mer hållbar och hälsosam värld!Vi erbjuder:
Programmet "Växa och Gro" som ger dig möjlighet att utvecklas inom företaget.
Kollektivavtal - för att säkerställa schyssta arbetsvillkor.
En rolig arbetsplats med fantastiska kollegor.
Friskvård.

Ansök idag. Vi ser fram emot att träffa dig!

ÖVRIG INFORMATION
Anställningsgrad: Deltid 50%
Arbetstider: Varierande arbetstider utefter våra öppettider 07.00-20.00, inklusive lördag söndags öppet.
Plats: Jönköping City
Lön: Timlön - vi är anslutna till Visita och följer kollektivavtal
Förmåner: Friskvårdsbidrag, förmånlig personallunch, högt tempo och trevlig service med härliga kollegor + gäster
Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan komma att bli tilsatt innan sista ansökningsdatum.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Holy Greens AB (org.nr 556927-7055), https://holygreens.se

Arbetsplats
Holy Greens

Jobbnummer
9452801

Prenumerera på jobb från Holy Greens AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Holy Greens AB: