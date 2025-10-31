resturang biträde

Restaurang Upper West Kista AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-10-31


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Restaurang Upper West Kista AB i Stockholm

jobbet är dagtid mellan 10:30-14:30 , jobbet innebär att ta hand om gäster .servera mat ,städa , plocka , diska .
jobbet är lätt att lära sig
i jobbet ingår att stå i kassa
portionera mat , valsa om salladsbord, städa,
att ta ut disk till stationer

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@uppereast.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobb".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Upper West Kista AB (org.nr 556801-5480)
Kistagången 2-4 (visa karta)
164 40  KISTA

Arbetsplats
Ekensdal

Jobbnummer
9584165

Prenumerera på jobb från Restaurang Upper West Kista AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Restaurang Upper West Kista AB: