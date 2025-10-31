resturang biträde
Restaurang Upper West Kista AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Upper West Kista AB i Stockholm
jobbet är dagtid mellan 10:30-14:30 , jobbet innebär att ta hand om gäster .servera mat ,städa , plocka , diska .
jobbet är lätt att lära sig
i jobbet ingår att stå i kassa
portionera mat , valsa om salladsbord, städa,
att ta ut disk till stationer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@uppereast.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Upper West Kista AB
(org.nr 556801-5480)
Kistagången 2-4 (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
Ekensdal Jobbnummer
9584165