Restaurangmedarbetare
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Sandviken Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Som restaurangmedarbetare är ditt yttersta mål att se till att vi överträffar gästens förväntningar. Du är vårt ansikte utåt och har arbetsuppgifter så som servering, kassahantering, diskning, dukning, samt andra vanligt förekommande sysslor i en restaurang. Vi ser till att du får rätt upplärning så att du känner dig trygg i alla arbetsuppgifter.
Bland vårt restaurangutbud hittar du restauranger som erbjuder allt från enklare luncher och bufféer till finare à la carte-menyer. Läs mer om våra restauranger här.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Vi ser att tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn, gärna med ett intresse för utförsåkning. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du är bekväm med engelska och svenska språket i både tal och skrift.
Meriterande
Restaurangerfarenhet är naturligtvis till din fördel, där kassavana eller hantering av livsmedel är ett plus.
Körkort och tillgång till bil.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från november/december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Kungsberget samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Jonas, jonas.antesten@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7911088-2126678". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017843