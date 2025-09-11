Restaurangmedarbetare
Vi serverar mat och utvecklar människor - Vill du vara med?
ChopChop söker 2 nya stjärnor till vårt team! Gillar du att ge bra service, lära dig nya saker och vara en del av ett schysst gäng? Perfekt! Vi söker dig som vill jobba extra (5-10 h/vecka) - arbetet är förlagd på dagtid, kvällar och helger.
Vad gör man egentligen på ChopChop? Bra fråga! Här kommer en tydlig bild av vad jobbet innebär - så att du vet vad du kliver in i (och förhoppningsvis blir taggad på att göra det!):
Dina huvudsakliga uppgifter : Ta hand om våra gäster - med ett stort leende, genuint engagemang och schysst service. Vi vill att gästerna ska känna sig sedda och nöjda, oavsett om de är stressade lunchätare eller fredagsmysande familjer.
Jobba i kassan - du tar beställningar, ger rekommendationer (ja, du kommer snart kunna vår meny utantill) och hanterar betalningar på ett smidigt och professionellt sätt.
Förbered och servera mat - det ska gå snabbt, men aldrig slarvigt. Vi jobbar med kvalitet och stolthet, så vi vill att varje rätt du lämnar över ska kännas som en liten smaklig gåva.
Hålla rent och snyggt - både för gästernas skull och din egen. Ingen gillar att jobba i kaos - så vi hjälps åt med städning, disk och att hålla ordning i kök och matsal.
Samarbeta i team - här jobbar vi tillsammans. Ingen lämnas ensam med disken eller kvällspasset. Vi täcker för varandra, stöttar varandra och skrattar tillsammans - även när det är stressigt.
Vad förväntar vi oss av dig? Att du dyker upp i tid, redo att ge 100 % (och gärna med ett leende).
Att du är nyfiken, engagerad och inte rädd för att ta egna initiativ.
Att du gillar att ha kul på jobbet - samtidigt som du är professionell.
Att du visar respekt - både för kollegor, gäster och rutiner.
Och vad kan du förvänta dig av oss? Ett roligt och omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik.
Kollegor som peppar dig, lär dig nytt och firar dina framsteg.
Möjligheter att utvecklas - vill du bli skiftledare eller kliva upp i organisationen? Då hejar vi på dig!
Det här är jobbet för dig som vill ha en arbetsplats där du får göra skillnad för människor varje dag, växa som person - och dessutom ha kul på vägen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ChopChop AB
(org.nr 559008-9214), https://chopchop.se/ Arbetsplats
ChopChop Jobbnummer
9504939