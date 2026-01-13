Restaurangchef till Vemdalen - Björnrike
Bräjks skiclub AB / Kockjobb / Härjedalen Visa alla kockjobb i Härjedalen
2026-01-13
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bräjks skiclub AB i Härjedalen
Vill du leda en nystartad restaurang där trycket är högt, stämningen är varm och dagarna aldrig är likadana?
Ski Club by Bräjks behöver förstärka teamet inför sportloven med en erfaren Restaurangchef - en närvarande ledare som kan driva service, team och resultat i en fjällrestaurang med puls.
Hos oss är du både kapten på golvet och den som skapar struktur bakom kulisserna. Du leder teamet genom intensiva luncher, afterski-känsla och fullbokade kvällar - med kvalitet och gästupplevelse i fokus.
Ski club by Bräjks är en helt nyrenoverad restaurang i två plan. I entréplan hittar du café, bageri, pizza, lekland och matsalen med fantastisk utsikt. I nedre plan vår nöjesvåning med arkadspel, duckpin bowling, shuffleboard och dart.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i den dagliga driften (operativt ansvar)
Personalansvar: introduktion, uppföljning och bistå schemaläggning
Säkerställa service, tempo och kvalitet i hela gästresan
Skapa rutiner som fungerar när säsongen går på max, men även när den går ner i tempo i mellanveckorna
Arbetsmiljöansvar och samarbete med kök/ägare/ledning
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att leda i restaurang - gärna i säsong, fjäll eller annan högvolymsmiljö
Är trygg i att fatta beslut, prioritera och hålla riktning när det är mycket
Har god ekonomisk förståelse (kostnadskontroll, bemanning, uppföljning)
Är en lagbyggare som får människor att vilja prestera tillsammans
Talar svenska obehindrat (engelska är meriterande)Dina personliga egenskaper
Drivande, lösningsorienterad och prestigelös
Tydlig, rättvis och närvarande i ledarskapet
Snabb i skarpt läge - lugn när det brinner
Gillar tempo, ansvar och att skapa energi i teamet
Vi erbjuder
En säsong i fantastisk fjällmiljö, mitt i skidbacken
Servicepuls och en restaurang med tydlig profil
Möjlighet till boende enligt överenskommelse
En roll där du kan sätta standarden och göra avtryck direkt i en nystartad verksamhetSå ansöker du
Urval sker löpande - vänta inte. Skicka in CV och en kort presentation via mail till jobb@brajks.se
Välkommen till Ski Club by Bräjks - där säsongen är intensiv, rolig och på riktigt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: jobb@brajks.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "restaurangchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräjks skiclub AB
(org.nr 559125-6747), https://brajks.se/ski-club/
Björnrike fjällvägen 100 (visa karta
)
846 94 VEMDALEN Arbetsplats
Ski Club by Bräjks Jobbnummer
9682660