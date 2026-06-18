Doktorand inom idisslarnutrition och hållbar mjölkproduktion
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2026-06-18
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Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd
Forskarutbildningsämne: Husdjursvetenskap
Beskrivning av doktorandprojektet:
Vallfoder är centralt i svensk mjölkproduktion, och dess proteininnehåll och nedbrytbarhet kan påverka både kväveutnyttjande, foderintag och mjölkavkastning. Detta doktorandprojekt syftar till att undersöka utfodringsrelaterade möjligheter att öka mjölkkornas kväveeffektivitet. Projektet kommer att inkludera utfodringsförsök med mjölkkor samt analyser av foder, mjölk och andra biologiska prover för att kvantifiera kväveflöden och utvärdera hur foderstatens sammansättning påverkar kväveutnyttjandetPubliceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att vara delaktig i hela forskningsprocessen. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat planering och genomförande av utfodringsförsök med mjölkkor, provtagning och analys av biologiskt material, bearbetning och statistisk analys av experimentella data samt vetenskaplig publicering och presentation av forskningsresultat. Som doktorand deltar du i även i forskarutbildningskurser och i institutionens verksamhet. Obekväm arbetstid kan förekomma.
Behörighet:
Du har examen på masternivå inom husdjursvetenskap, veterinärmedicin, biologi eller motsvarande område. Dessutom krävs att du har kunskaper i engelska motsvarande godkänt betyg i engelska B/6 från svensktBakgrund
Vi söker dig som har ett stort intresse för hållbar animalieproduktion och forskning inom idisslarnutrition, miljöpåverkan och produktionssystem. Du ska ha god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.Kravprofil för detta jobb
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Intresse och gärna erfarenhet av arbete med nötkreatur
Dokumenterad erfarenhet av datainsamling, bearbetning och sammanställning av data från utfodringsförsök.
Erfarenhet av våtkemiska metoder för foderanalyser.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom initiativförmåga, noggrannhet och engagemang för forskning. Bifoga din masteruppsats till ansökan. Referenser önskas från tidigare handledare, t.ex. för BSc eller MSc uppsatsen.Om företaget
Målet på vår institution är att främja god djurhållning och djurvälfärd samt en hållbar livsmedelsproduktion med hög produktkvalitet genom forskning och utbildning om djur med fokus på foder och nutrition, skötsel och miljö, etologi och djuretik, djurvälfärd och djurskydd. Vi är ca 125 medarbetare som arbetar i Uppsala, Skara, Umeå och Göteborg.
Som doktorand kommer du att finnas i en kreativ och utvecklande miljö med möjlighet till nätverkande med både näringsliv och internationella kontakter.
Mer information om institutionen: https://www.slu.se/institutioner/institutionen-for-tillampad-husdjursvetenskap-och-valfard/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Läs mer om SLU:s forskarutbildning på http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/.
Försörjningsform och lön:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)
Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.
Omfattning:
100%
Placering:
UppsalaTillträde
Enligt överenskommelse, dock senast 15 oktober.
Ansökan och urval:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-08-10.
Läs mer om de bilagor som din ansökan ska innehålla på https://www.slu.se/utbildning/studera/forskarutbildning/hur-kan-jag-bli-doktorand/ansokan-och-bilagor/
Urval bland behöriga sökande sker baserat på de bilagor som bifogas i ansökan, och ska göras med hänsyn till förmåga att slutföra utbildningen inom utsatt tid.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Professor
Mikaela Lindberg mikaela.lindberg@slu.se +4618671013 Jobbnummer
9969305