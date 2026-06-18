Ingenjör inriktning beläggning, Gator och parker
Umeå kommun / Byggjobb / Umeå Visa alla byggjobb i Umeå
2026-06-18
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Bli vår nya kollega inom Gatudriften!
Gator och parker är en del av Teknik- och fastighetsförvaltningen inom Umeå kommun. Vi planerar, bygger, utvecklar och förvaltar kommunens offentliga utomhusmiljöer – som gator, torg, parker och grönområden. Vi arbetar för att Umeå ska vara en välskött, säker och tillgänglig stad – med goda livsmiljöer för invånarna. Vårt mål är att bidra till ett hållbart samhälle, och vi ser mångfald som en styrka.
Vill du arbeta med drift och underhåll av gatunätet i en växande stad – i en roll där du både tar eget ansvar och samarbetar nära andra?
Som ingenjör inom beläggning hos oss får du arbeta med planering, beställning och uppföljning av åtgärder som påverkar framkomlighet och säkerhet i Umeå – varje dag. Hos oss får du en viktig roll i arbetet med att hålla Umeås gator, cykelvägar och andra ytor säkra, hållbara och framkomliga – året om.
Om rollen
Du arbetar med drift och underhåll av kommunens gator, torg och cykelvägar, med fokus på beläggning. Det innebär bland annat asfalt, plattlagda ytor och grusvägar. Rollen är självständig och varierad. Du driver många ärenden själv – från inventering till uppföljning – samtidigt som du samarbetar med kollegor och entreprenörer. Du bidrar också med driftens perspektiv i projekt, bygglov och detaljplaner.
Arbetet växlar mellan planering och fält (ungefär 70/30 beroende på säsong). Tempot varierar över året – sommartid är mer intensivt medan vinterperioden innehåller mer uppföljning, planering och utvecklingsarbete. Under vintern så kan även arbetet med att leda och följa upp delar av snöröjningen på våra gator och cykelvägar ingå.
I arbetet ingår bland annat att:
Planera, prioritera, beställa och följa upp beläggningsåtgärder
Inventera behov och bedöma insatser
Hantera grävtillstånd och återställningar genomföra eftersyn, kontroller, slut- och garantibesiktningar
Samverka med entreprenörer, konsulter och interna funktioner
Bidra med driftperspektiv i ombyggnadsprojekt, bygglovsfrågor, detaljplaner och andra remisser
Beredskap kan ingå vilket innebär att hantera akuta händelser som påverkar framkomlighet och säkerhet.
Varför rollen är viktig?
Den här funktionen är central för att kommunen ska kunna ta hand om det som invånarna använder varje dag. Det du och teamet gör förbättrar framkomlighet, säkerhet, hållbarhet och funktion i den offentliga miljön.
Arbetet påverkar hur människor i alla åldrar kan ta sig från A till B – till fots, med cykel, buss eller bil.
Din arbetsplats
Du tillhör beläggningsteamet inom Gatudrift, ett team på fem personer som ingår i en större arbetsgrupp av cirka 19 kollegor med olika kompetenser inom driftområdet.
Hos oss arbetar man både självständigt och tillsammans. Vi hjälper varandra när det behövs, täcker upp för varandra och delar med oss av kunskap. Gruppen präglas av ett öppet klimat, lösningsfokus och yrkesstolthet. Många stannar länge hos oss, vilket skapar både kontinuitet och trygghet.
Vi söker dig som har:
Utbildning eller dokumenterad erfarenhet av drift- och underhållsarbeten på gator, torg och cykelvägar
B-körkort
Obehindrade kunskaper i det svenska språket i tal och skrift, samt grundläggande kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda och följa upp drift- och underhållsarbeten, särskilt inom beläggning.
Som person är du:
Trygg i att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Strukturerad och kan prioritera i ett varierande tempo
Serviceinriktad och kommunikativ i mötet med andra, både i tal och skrift
Självständig och kan fatta beslut i vardagen
Varför ska du välja oss?
Vi erbjuder ett varierat och viktigt arbete där du får vara med och påverka utvecklingen av Umeås offentliga miljöer.
Hos oss får du:
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Flexibla arbetstider friskvårdsbidrag och andra förmåner
Möjlighet till fler semesterdagar beroende på ålder
Timbankstid (extra ledighet)
Vill du vara med och bidra till framkomlighet, säkerhet och välfungerande offentliga miljöer i Umeå? Då ser vi fram emot att ta del av din ansökan!
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Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik och fastighet, Gator och parker Kontakt
Helena Rönngren, Kommunal umea.vasterbotten@kommunal.se 010-4429662 Jobbnummer
9969306