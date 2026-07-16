Restaurangchef
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2026-07-16
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Taverna Averna är en klassisk bistro och bar med tidlös meny och konst av 300 lokala konstnärer. Här möts människor under veckans alla tillfällen – från businesslunch till middag och avslappnat barhäng.
Om dig
Du är en närvarande ledare som trivs mitt i restaurangens puls. Du har ett naturligt sätt att skapa struktur, bygga starka team och få människor att växa. För dig handlar ett bra ledarskap om att vara tydlig, tillgänglig och skapa rätt förutsättningar för att både medarbetare och gäster ska trivas.
Som restaurangchef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften. Du leder verksamheten med fokus på kvalitet, service, personal och resultat, samtidigt som du är en självklar del av den dagliga verksamheten. Du arbetar nära kökschef och övriga ledare för att säkerställa att restaurangen fungerar som en helhet, där varje service håller hög nivå och där gästens upplevelse alltid står i centrum.
Du planerar bemanning, följer upp nyckeltal, arbetar med schemaläggning och personalutveckling samt säkerställer att rutiner och arbetssätt efterlevs. Du coachar dina medarbetare i vardagen, ger löpande feedback och bygger en kultur där ansvar, samarbete och engagemang är en naturlig del av arbetsdagen. Du har ett affärsmässigt tänk och ser sambandet mellan en välmående personal, hög kvalitet och en lönsam verksamhet.
Vi söker dig som
är en trygg ledare som motiverar, utvecklar och skapar engagemang
har god förståelse för ekonomi, bemanning och daglig drift
är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo
värdesätter service, kvalitet och långsiktiga gästrelationer
har ett stort intresse för mat, dryck och värdskap
Omfattning: Heltid
Lön: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande.
Arbetstiderna styrs av verksamhetens öppettider.
Besök oss här: www.Tavernaaverna.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8081041-2103842". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsfamiljen AB
(org.nr 556718-5417), https://jobb.goteborgsfamiljen.se
Taverna Averna (visa karta
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413 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgsfamiljen Jobbnummer
10004567