Restaurangchef till Väderöarnas Värdshus
Vill du arbeta på en unik plats i världsklass, där havet möter horisonten och varje dag är ett äventyr?
Vi på Väderöarnas Värdshus söker nu en erfaren och engagerad restaurangchef som vill vara med och leda vår verksamhet framåt.Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Väderöarnas Värdshus ligger på en av Sveriges mest unika platser - längst ut i Bohusläns yttersta skärgård. Här erbjuder vi våra gäster en helhetsupplevelse med god mat, lokala råvaror, fantastisk service och en naturnära miljö som få andra kan mäta sig med.
Rollen som restaurangchef
Som restaurangchef ansvarar du för den dagliga driften av vår restaurang och leder ett engagerat team. Du säkerställer att service, kvalitet och gästens upplevelse alltid håller toppklass.
Dina arbetsuppgifter inkluderar
Personalansvar: schemaläggning, rekrytering och utveckling av medarbetare
Ekonomiansvar: budget, inköp och lönsamhet
Kvalitetssäkring av service och gästupplevelse
Nära samarbete med bokning och ledning
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som restaurangchef eller i liknande ledande roll
Är en naturlig ledare med förmåga att inspirera och engagera
Har god ekonomisk förståelse och vana att arbeta mot uppsatta mål
Brinner för mat, dryck och värdskap
Trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik
Arbetets upplägg
Eftersom Väderöarna är en unik arbetsplats bor du här under dina arbetspass. Vanligtvis arbetar du i perioder om cirka 4 dygn, vilket ger en intensiv men givande arbetsrytm där du verkligen blir en del av miljön och gemenskapen.
Vi erbjuder
En arbetsplats i en av Sveriges mest spektakulära skärgårdsmiljöer
Möjligheten att utveckla och sätta din prägel på restaurangens och företagets framtid
Ett tight team med stark gemenskap
Boende på plats under arbetspassen
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vår destination?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobb@vaderoarna.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: jobb@vaderoarna.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väderögruppen AB
(org.nr 556658-4529)
Udden 1 (visa karta
)
457 45 HAMBURGSUND Jobbnummer
9890703