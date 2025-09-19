Restaurangchef
Mexikanska Monarkin AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-09-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mexikanska Monarkin AB i Göteborg
Restaurangchef sökes till Mercado Mexico - bli en del av vår färgstarka resa!
Mercado Mexico är en pulserande och populär restaurang i hjärtat av Göteborg, där vi kombinerar kärleken till äkta mexikansk mat med genuin gästfrihet. Med ett eget tortillabageri och ett starkt team, letar vi nu efter en restaurangchef som vill leda verksamheten framåt - med både hjärta och skärpa.
Om rollen
Som restaurangchef hos oss har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften och personalen på golvet. Du är både en operativ ledare och en strategisk spelare som säkerställer att gästerna får en upplevelse i världsklass - varje dag. Du har öga för detaljer, gillar tempo och är inte rädd för att kavla upp ärmarna.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och coacha servicepersonalen mot gemensamma mål
Ansvara för schemaläggning, bemanning och personalutveckling
Säkerställa god kommunikation med kök, bar och ledning
Följa upp nyckeltal, gästrelationer och dagliga rutiner
Driva merförsäljning, kvalitet och effektivitet i driften
Vara ett föredöme i service, ledarskap och ansvar
Vi söker dig som...
Har tidigare erfarenhet av en ledande roll inom restaurang
Har mycket god känsla för service och arbetsglädje
Är strukturerad, lösningsorienterad och tydlig i din kommunikation
Trivs i ett högt tempo och gillar både vardag och helg
Talar svenska och engelska flytande
Erfarenhet av personalansvar och schemaläggning är meriterande
Vi erbjuder
En levande arbetsplats med stark identitet och engagerat team
Möjlighet att påverka och utveckla restaurangens framtid
Ett tryggt arbetsklimat med kollektivavtal och schyssta villkor
Kreativ frihet och nära kontakt med ledningen
Låter det som du?
Skicka din ansökan med CV och ett par rader om dig själv till: cv@mercadomexico.se
-märk med "Restaurangchef"
Vi rekryterar löpande - så vänta inte! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: cv@mercadomexico.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mexikanska Monarkin AB
(org.nr 559075-5194)
Södra vägen 18 (visa karta
)
416 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Mercado Mexico Jobbnummer
9516702