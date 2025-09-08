Restaurangchef - Yomo Karlstad

YO&MO Karlstad AB / Kockjobb / Karlstad
2025-09-08


Vi söker en engagerad och driven restaurangchef till vår bufférestaurang. Som restaurangchef ansvarar du för den dagliga driften och för att säkerställa att vårt bufféutbud håller högsta kvalitet.

Publiceringsdatum
2025-09-08

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften av restaurangen
Planera schema och leda personalen
Kvalitetssäkra bufféutbudet och delta aktivt i köksarbetet
Ansvara för inköp och lagerhållning
Säkerställa städningsrutiner och hygienkrav
Bidra till en trivsam miljö för både gäster och personal

Vi söker dig som
Har erfarenhet av både köksarbete och personalledning
Är strukturerad, lösningsorienterad och serviceinriktad
Har goda kunskaper inom livsmedelshygien och städningsrutiner

Lön och villkor
Fast månadslön: 35 000-40 000 kr (beroende på erfarenhet och kvalifikationer)
Anställningsform: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: hej@asiantown.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RC YOMO Karlstad".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
YO&MO Karlstad AB (org.nr 559121-9588)
Järnvägsgatan 14 (visa karta)
652 25  KARLSTAD

Arbetsplats
Yomo Karlstad

Jobbnummer
9498535

