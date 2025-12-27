Restaurangbiträde Urban Bistro (2 jobb)
2025-12-27
ICA Kvantum Skövde söker
Restaurangbiträde till Urban Bistro
ICA Kvantum i Skövde är ett familjeföretag med ca 80 anställda. Vi jobbar oavbrutet för att vara Skövdes bästa matbutik, för dig som vill leva lite godare.
Nu söker vi två nya kollegor till Urban Bistro som ligger i butikens entré och där vill vi inspirera våra gäster inom streetfood.
Arbetsuppgifter:
Du som restaurangbiträde hos oss kommer att vara behjälplig och bidra till att den dagliga driften i Bistron gällande drift, service, produktutveckling, menysättning, smaksättning, kvalité, inspiration efter säsong fungerar tillsammans med avdelningsansvarig för bistron.
Den här tjänsten ska tillträda ansvarig för bistrons arbetsuppgifter vid frånvaro.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete och kunskap inom restaurang / kock
Har erfarenhet av ekonomi, inköp, budget samt ledarskap
Vill vara med och skapa och utveckla framtidens Urban Bistro.
Har god analytisk förmåga och datakunskap.
Har en mycket god gästservice
God fysik då tunga lyft förekommer dagligen
Tjänsten innebär att du kommer få arbeta med tillagning, kassahantering, restaurangöversyn, produktion, serveringsansvarig och logistik.
Du ska vara utåtriktad, tycka om att jobba både i grupp och självständigt, vara strukturerad och ha ordningssinne. Tycka om att träffa gäster, vara mycket serviceinriktad, engagerad, viljestark, gilla ett högt tempo samt att leda andra människor.
Tycker du detta låter intressant och är beredd att satsa fullt ut tillsammans med oss och vara med och utveckla nya ICA kvantum i Skövde.
Skicka in din ansökan inklusive CV samt ett personligt brev till oss
Den ena tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning 6 månader. Den är på ca 18,5 h/ snitt i veckan, ca 48%.
Den andra tjänsten är särskild visstid på ca 12/h snitt i veckan, ca 30%.
Arbetstiderna är förlagda vardag, helg, dag samt kvällar. Tillträde till tjänsten är omgående eller överenskommelse.
Välkommen med din ansökan till oss omgående då löpande intervjuer sker. Senaste ansökan är 11/1 2026
Du behöver vara 20 år för att kunna arbeta som serveringsansvarig.
Maila ansökan till: personal.skovde@kvantum.ica.se
Märk ansökan med "Urban Bistro"
ICA Kvantum Skövde har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: personal.skovde@kvantum.ica.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Urban Andersson Livsmedel AB
Gamla Kungsvägen 54 (visa karta
541 32 SKÖVDE Arbetsplats
ICA Kvantum Jobbnummer
