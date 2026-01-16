Restaurangbiträde till Solgården, Sollefteå
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi söker nu en kollega till vårt team för rollen som restaurangbiträde på Solgårdens äldreboende. Här bedriver vi mottagningskök, med enklare beredning och matservering. Tjänsten är en tillsvidareanställning med omfattning på 79,73 %. Tillträde 2026-03-02 eller enligt överenskommelse.
Restaurangbiträde till Solgården, SollefteåPubliceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Enklare matlagning
Smörgåsberedning
Iordningställande av salladsbuffé
Kassatjänst
Inköp
Disk
Städning
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en fullgod gymnasieutbildning
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande för tjänsten om du
Har arbetslivserfarenhet inom området kök, servering eller mathantering
Har en utbildning inom restaurang
Har erfarenhet av kassahantering
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:004". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Roger Höglund +4662019502 Jobbnummer
9688137