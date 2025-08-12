Restaurangbiträde till Burger King Limhamn
2025-08-12
Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar utmaningar samt har servicekänslan i blodet och som brinner för varje gästs välbefinnande.
Att jobba hos oss innebär hårt arbete, ofta i ett högt tempo med ett stort engagemang. I gengäld erbjuder vi dig goda möjligheter till en berikande karriär, varierande arbetsuppgifter och ett helt gäng nya vänner.
Tjänsten avser 20h/v. Ett krav är att du är flexibel och kan arbeta dagar, kvällar samt helg.
Är du intresserad ?
Maila till limhamn.jobb@fasterfood.se
, bifoga CV, personligt brev samt foto.
Markera ämnesraden MA Limhamn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: limhman.jobb@fasterfood.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MA Limhamn". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pmm Faster Food AB
(org.nr 556778-0514)
Linnégatan 31 (visa karta
)
216 14 LIMHAMN Arbetsplats
Burger King Limhamn Jobbnummer
9454440