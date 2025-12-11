Restaurangbiträde Sökes! V-Italiano Moderno Malmö
2025-12-11
Är du pepp på något nytt?
Då ska du söka dig till oss på V! Vårt koncept är nämligen först ut i hela världen med ett helt nytt restaurangkoncept där vi jobbar med fast food och fine dining i en magisk kombination. Vi är inte bara först, vi tänkte även också bli störst!
Vi startade vår resa i Los Angeles i September 2019 där vi öppnade den första V restaurangen någonsin. Efter det har vi expanderat till Belgien, Spanien, Ryad, USA med flera....
Vi söker just nu nya talanger som vill jobba med oss på vår restaurang i centrala Malmö, vid Lilla Torg.
Arbetsuppgifterna varierar från dag till dag men innebär bland annat köksarbete såsom beredning av råvaror, degbak, tillagning av pizzor & Pasta. utöver köket har vi vår Bar, samt traditionell service på kvällarna.
Vi erbjuder:
• De bästa kollegorna!
• En unik arbetsplats i en cool miljö.
• Varierade arbetsuppgifter.
• Kollektivavtal, lön och förmåner därefter.
• Ett smart val för din framtida karriär!
Sök nu, för att inte missa din chans att vara med i vårt team! Hoppas vi hörs snart!
Kolla också vår hemsida för mer info: v.restaurant
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: Hicham@v.restaurant
Detta är ett deltidsjobb.
https://v.restaurant/malmo/
Skomakaregatan 5
)
211 34 MALMÖ
V-Italiano Moderno
Restaurangchef
Hicham Hajir hicham@v.restaurant
9639235