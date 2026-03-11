Restaurangbiträde sökes
2026-03-11
Vi söker nu ett restaurangbiträde som vill bli en del av vår verksamhet!
Arbetsuppgifterna kan variera men består i huvudsak om att hjälpa till i köket, förbereda enklare mat, diska, uppehålla en ren och trevlig miljö (för gäster och kollegor) samt ge service till våra gäster.
Vi söker dig som är positiv, driven och är bekväm med att arbeta i högt tempo. Du behöver vara ansvarstagande samt ha en god samarbetsförmåga.
Tidigare erfarenhet från restaurangbranschen/service är meriterande, men inget krav. B-körkort är dessutom meriterande (ej krav). För oss är rätt inställning och vilja att lära sig viktigast!
Låter detta intressant?
Skicka din ansökan till: sunulu_ilhan@hotmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Skicka in ansökan via mejl eller besök arbetsplatsen med ett CV
E-post: sunulu_ilhan@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Acar & Sunulu HB
Tingsgatan 5 (visa karta
)
812 30 STORVIK Jobbnummer
