Restaurangbiträde sökes

Pizzeria Västanvik AB / Restaurangbiträdesjobb / Sunne
2026-01-20


Hej!
Vi söker dig som vill arbeta som köksbiträde i vår Kvarngatans pizzeria som ligger på Badhusgatan 6 i Sunne 68630.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att förbereda råvaror, hålla rent i köket, hjälpa till i det dagliga arbetet.

Publiceringsdatum
2026-01-20

Kvalifikationer
tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav - vi lär upp rätt person på plats
inga språkkrav
du ska vara stresstålig, ordningsam och kunna samarbeta i team
B-körkort är meriterande men inget krav
Vi välkomnar alla sökande. Arbetsgivaren är beredd att anpassa arbetsuppgifter eller arbetssätt utifrån dina förutsättningar, till exempel om du är ny i Sverige.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: hatemi@mail.ru

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pizzeria Västanvik AB (org.nr 556955-1830)
Badhusgatan 6 (visa karta)
686 30  SUNNE

Arbetsplats
Kvarngatans Pizzeria

Jobbnummer
9694876

