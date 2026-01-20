Restaurangbiträde sökes
2026-01-20
Hej!
Vi söker dig som vill arbeta som köksbiträde i vår Kvarngatans pizzeria som ligger på Badhusgatan 6 i Sunne 68630.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att förbereda råvaror, hålla rent i köket, hjälpa till i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav - vi lär upp rätt person på plats
inga språkkrav
du ska vara stresstålig, ordningsam och kunna samarbeta i team
B-körkort är meriterande men inget krav
Vi välkomnar alla sökande. Arbetsgivaren är beredd att anpassa arbetsuppgifter eller arbetssätt utifrån dina förutsättningar, till exempel om du är ny i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: hatemi@mail.ru Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizzeria Västanvik AB
(org.nr 556955-1830)
Badhusgatan 6 (visa karta
)
686 30 SUNNE Arbetsplats
Kvarngatans Pizzeria Jobbnummer
9694876