Restaurangbiträde Rosegarden Ullared
Rosegarden i Ullared AB / Restaurangbiträdesjobb / Falkenberg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Falkenberg
2026-06-22
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Just nu söker vi Restaurangbiträden som älskar att ge Service
Rosegarden Ullared, Extra / Vid behov
Service är kärnan i vår affärsverksamhet. Kraven är därför högt ställda på vår personal. Som restaurangbiträde tar du hand om gästerna och ansvarar för att ge dem en god upplevelse och service, vilket är allt ifrån vänligt leende och bra bemötande till ren och fräsch restaurangmiljö. Vår framgång ligger i förmågan att kunna erbjuda detta oavsett hur situationen ser ut. Därför är det viktigt att du kan hantera stressiga situationer, strukturera upp arbetet och detta alltid med ett leende på läpparna!Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Ge alla gäster en unik upplevelse och god service
Upprätthålla ren och fräsch restaurangmiljö
Kommunicera och samarbeta med köket
Samla information från våra gäster och rapportera det till restaurangchefen
Vem vi söker
Vi letar efter dig som har en positiv inställning och ser möjligheter istället för problem. Du trivs i en dynamisk miljö där arbetsuppgifter och arbetstider kan variera. Du är intiativtagande och ser till att alltid ha något att göra. Vi söker dig som inte enbart ser detta som ett sommarjobb utan även fortsatt framåt.
För att lyckas i rollen behöver du:
Ha en stark servicekänsla och en vilja av att ge gästen en fantastisk upplevelse
Kunna hantera stressiga situationer med struktur och effektivitet
Vara en lagspelare som bidrar till god energi, men också kunna arbeta självständigt
Ta initiativ och alltid sträva efter att förbättra gästupplevelsen
Meriterande men inte ett krav: Erfarenhet från restaurangbranschen Intresse för asiatisk matkultur och språkSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan så snart som möjligt. Vi rekryterar löpande!
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7910635-2063782". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rosegarden i Ullared AB
(org.nr 556788-9489), https://career.rosegarden.se
Danska vägen 6 (visa karta
)
310 60 ULLARED Arbetsplats
Rosegarden Jobbnummer
9972659