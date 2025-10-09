Restaurangbiträde
2025-10-09
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Som restaurangbiträde på NearYou Service AB i Kristinehamn kommer du att ansvara för att ge kunderna en förstklassig serviceupplevelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera att ta emot beställningar, servera mat och dryck, samt se till att restaurangen är ren och välskött. Du kommer att samarbeta med övriga kollegor för att säkerställa en effektiv och smidig service till gästerna.
Arbetet utförs under dagtid, måndag-fredag.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad individ med erfarenhet inom servering och restaurangbranschen för att fylla rollen som restaurangbiträde. För att vara lämplig för denna position behöver du ha god kommunikationsförmåga och kunna arbeta effektivt i team. Du bör ha en positiv attityd och vara serviceinriktad för att kunna ge våra gäster en trevlig och minnesvärd upplevelse.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbete och att du är bekant med olika serveringsmetoder och rutiner. Det är viktigt att du är flexibel och kan arbeta under stressiga situationer med en hög arbetsbelastning. Du bör ha kunskap om livsmedelshygien och vara noggrann med att följa säkerhetsföreskrifterna.
Vi letar efter någon som är passionerad för mat och dryck, samt har en öppen och vänlig personlighet. Om du uppfyller dessa kriterier och är redo att ta nästa steg i din karriär inom restaurangbranschen, ser vi fram emot att höra från dig.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
