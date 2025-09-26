Restaurangbiträde

Centum Consulting and Recruitment / Restaurangbiträdesjobb / Helsingborg
2025-09-26


Vår kund söker nya medarbetare till populär hamburgarrestaurang!
Centum - Consulting and Recruitment söker nu ett serviceinriktat och engagerat restaurangbiträde till en av våra samarbetspartners inom restaurangbranschen. Det här är en perfekt möjlighet för dig som trivs i ett högt tempo och gillar att jobba med människor.

2025-09-26

Dina arbetsuppgifter
• Ta emot beställningar och hjälpa gäster
• Servering av mat och dryck
• Städning och diskning
• Bidra till en trivsam miljö för både gäster och kollegor
• Vara en del av ett team som sätter service i första rummet

Vi söker dig som:
• Har god servicekänsla och gillar att jobba med människor
• Är flexibel och gillar att ta ansvar
• Talar svenska eller engelska

Ansök redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Centum Consulting and Recruitment
252 25  HELSINGBORG

Jobbnummer
9529570

