Vår kund söker nya medarbetare till populär hamburgarrestaurang! Centum - Consulting and Recruitment söker nu ett serviceinriktat och engagerat restaurangbiträde till en av våra samarbetspartners inom restaurangbranschen. Det här är en perfekt möjlighet för dig som trivs i ett högt tempo och gillar att jobba med människor.
Dina arbetsuppgifter • Ta emot beställningar och hjälpa gäster • Servering av mat och dryck • Städning och diskning • Bidra till en trivsam miljö för både gäster och kollegor • Vara en del av ett team som sätter service i första rummet
Vi söker dig som: • Har god servicekänsla och gillar att jobba med människor • Är flexibel och gillar att ta ansvar • Talar svenska eller engelska