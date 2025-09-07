Restaurangbiträde
2025-09-07
Värdshuset Glada Hudik ligger precis vid E4:an, bara 2,5 km från Hudiksvalls centrum. Vi driver både restaurang, hotell och vandrarhem - en plats där god mat och genuin service står i centrum.
Nu söker vi en glad och serviceinriktad restaurangbiträde som vill bli en del av vårt team!
Vad vi erbjuder:
• En trevlig arbetsplats med härliga kollegor
• Varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas
• Flexibel tjänst med möjlighet till närmare heltid framöver
Som restaurangbiträde hos oss får du en varierad roll där du bland annat:
• Arbetar i kassan och bemöter gäster med ett leende
• Hjälper till med tillagning, inklusive stekning av à la carte-rätter
• Utför vanliga köksuppgifter såsom förberedelser och disk
• Lär dig hantera bokningar och incheckningar av hotellgäster
Vi tror att du:
• Är matintresserad och gillar att arbeta med människor
• Är driftig, tar initiativ och trivs både i team och självständigt
• Är noggrann, serviceinriktad och kan hantera stress
• Har ett gott humör och sprider glädje i teamet
• Talar flytande svenska och behärskar engelska välPubliceringsdatum2025-09-07Om tjänsten
• Deltidstjänst (extra) med möjlighet till närmare heltid framöver
• Arbetstider varierar - dagtid, kvällar och helger
• Start enligt överenskommelse
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag! Bifoga CV och ett kort personligt brev (gärna som PDF). Urval och intervjuer sker löpande.
Ansök nu och bli en del av vårt glada gäng! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
