Restaurangbiträde
Rasta Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Arboga Visa alla restaurangbiträdesjobb i Arboga
2026-07-12
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Rasta Arboga är en anläggning som ingår i den välkända Rasta kedjan med 30 mötesplatser runt om i Sverige där vi driver Restaurang, butik & hotellverksamhet. Här på Rasta Arboga har vi en restaurang med fokus på svensk husmanskost, ett hotell samt en välsorterad trafik butik.Publiceringsdatum2026-07-12Dina arbetsuppgifter
Som restaurangbiträde på Rasta är du en viktig del av teamet och ser till att våra gäster får en trevlig upplevelse. Du arbetar i en varierad och serviceinriktad miljö där du möter gäster, hanterar mat och dryck samt bidrar till en ren och trivsam restaurang. Tempot kan vara högt, men med rätt inställning och ett gott samarbete skapar vi tillsammans en välkomnande atmosfär där både gäster och kollegor trivs.Dina arbetsuppgifter
Rollen som Restaurangbiträde innebär primärt tillredning av smörgåsar och salladsberedning, servering av dagens rätt, lättare tillagning av vår á la carte samt kassatjänst.
Det förekommer också många sekundära arbetsuppgifter som tillhör en restaurang såsom städning och disk m.m.
Kvalifikationer och Erfarenhet
Fyllda 20 år – Tjänsten innebär serveringsansvar enligt alkohollagen (2010:1622), vilket innebär en åldersgräns om minst 20 år.
Serviceinriktad inställning – Förmåga att bemöta gäster på ett trevligt och professionellt sätt.
Stresstålighet & flexibilitet – Restaurangmiljön kan vara hektisk, särskilt under rusningstid.
Grundläggande kassavana – Erfarenhet av kassasystem och betalhantering är en fördel.
Tidigare restaurangerfarenhet – Erfarenhet inom restaurang och snabbmat är en stor fördel.
Arbetstid och Förmåner
Anställningsform: EXTRA VID BEHOV. Arbetstid: Varierande timmar, inklusive helger och kvällar. Lön: Enligt kollektivavtal. Tillträde: Enligt överenskommelse. Förmåner: Möjligheter till personlig utveckling och att bli en del av ett passionerat team.
Ansökningsprocess
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8056326-2098034". Arbetsgivare Rasta Sverige AB
(org.nr 556618-7141), https://karriar.rasta.se
Flygvägen 1A, e20 (visa karta
)
732 48 ARBOGA Arbetsplats
Rasta Sverige AB Jobbnummer
10000393