Restaurangbiträde - Tolv Stockholm
Stockholm Super Dome AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-10-31
Är du en serviceinriktad person som brinner för att skapa minnesvärda upplevelser för gäster? Vi på O'Learys Tolv söker nu engagerade medarbetare till vårt restaurangbiträdesteam.
O'Learys Tolv Stockholm Eventcenter är inte bara en av de största sportbarerna - det är en destination för nöje och äventyr! Här kan våra gäster äta, dricka och ha kul med en rad unika aktiviteter, från bowling till äventyrsgolf med Stockholmskulisser. Vi erbjuder även en dynamisk konferensmiljö med ett spännande Work & Play-koncept.
Om rollen som restaurangbiträde
Som restaurangbiträde blir du en del av vårt team och samarbetar med köket för att säkerställa en smidig matleverans. Din insats är avgörande för att ge våra gäster en fantastisk upplevelse.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:
• Förbereda borden genom att duka och placera ut bestick och glas.
• Hålla restaurangen och aktivitetsavdelningen ren och välordnad.
• Samarbeta med kollegorna för att säkerställa en utmärkt gästupplevelse.
Omfattning: Extra vid behov, med möjlighet till deltidstjänst framåt hösten.
Antal tjänster: 3-5 tjänster.
Startdatum: Enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-10-31Kvalifikationer
• En positiv och vänlig attityd, med en passion för att överträffa gästernas förväntningar.
• God gästserviceförmåga och professionellt bemötande.
• Behärska svenska och engelska i tal och skrift.
• Tidigare erfarenhet från servicebranschen är meriterande, men inte ett krav.
Vi kan erbjuda dig
• Kollektivavtal med Visita-HRF, vilket ger dig trygghet och förmåner.
• Personalrabatter och andra förmåner inom restaurangen.
• En dynamisk och stimulerande arbetsmiljö.
• En välkomnande arbetskultur där lagarbete och gemenskap värdesätts.Övrig information
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Observera att vi ej tar emot ansökningar via mail samt att videofrågan ska besvaras för att din ansökan ska kunna hanteras. Ersättning
Timlön enl. kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Super Dome AB
(org.nr 556875-8162) Jobbnummer
9584042