Restaurang/pizzeria
2026-01-26
Pizzabagare sökes - Heltid (Söderköping)
Vi söker nu en pizzabagare på heltid till vår restaurang/pizzeria i Söderköping.Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Som pizzabagare hos oss arbetar du med att förbereda deg, baka pizza samt bidra till ett gott samarbete i köket. Tjänsten är på heltid med arbete dag- och kvällstid enligt schema.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta som pizzabagare (krav)
Är stresstålig, noggrann och ansvarstagande
Kan arbeta både självständigt och i team
Har god hygien och ordning i köket
Är serviceinriktad och har en positiv inställning
Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Trygg arbetsplats med trevliga kollegor
Lön enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: Malkisexpressab@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malkisexpress AB
(org.nr 559485-5537)
Prästgatan 3 (visa karta
)
614 30 SÖDERKÖPING Jobbnummer
9704802