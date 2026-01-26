Restaurang/pizzeria

Malkisexpress AB / Kockjobb / Söderköping
2026-01-26


Pizzabagare sökes - Heltid (Söderköping)

Vi söker nu en pizzabagare på heltid till vår restaurang/pizzeria i Söderköping.

Publiceringsdatum
2026-01-26

Om tjänsten
Som pizzabagare hos oss arbetar du med att förbereda deg, baka pizza samt bidra till ett gott samarbete i köket. Tjänsten är på heltid med arbete dag- och kvällstid enligt schema.

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av att arbeta som pizzabagare (krav)
Är stresstålig, noggrann och ansvarstagande
Kan arbeta både självständigt och i team
Har god hygien och ordning i köket
Är serviceinriktad och har en positiv inställning

Vi erbjuder:

Heltidsanställning
Trygg arbetsplats med trevliga kollegor
Lön enligt överenskommelse

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: Malkisexpressab@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Malkisexpress AB (org.nr 559485-5537)
Prästgatan 3 (visa karta)
614 30  SÖDERKÖPING

Jobbnummer
9704802

