Restaurang Clé Söker Kock På Heltid
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2026-07-05
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CLÈ RESTAURANG OCH BAR SÖKER KOCK
Vi växer och letar nu efter en ny stjärna till vårt kök!
På Clé handlar mat om mer än bara recept – vi gillar bra råvaror, stora smaker och att skapa rätter som gästerna kommer tillbaka för.
Hos oss får du jobba med en varierad meny med allt från riktigt bra burgare och klassiska favoriter till rätter inspirerade av det georgiska köket.
Vi söker dig som:
✔ Har passion för matlagning
✔ Är självgående och gillar tempo
✔ Har känsla för kvalitet och detaljer
✔ Vill vara med och utveckla vårt kök framåt
Erfarenhet är viktigt – men rätt inställning, ödmjukhet och kärlek för mat betyder minst lika mycket.
📍 Tjänsten är på heltid och tillsvidare med inledande provanställning på 3–6 månader.
📍 Plats: Ystad
📩 Skicka din ansökan till: Cleystad@hotmail.com
och markera ansökan med KOCK
Bli en del av Clé-familjen 💛 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: cleystad@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CLÉ Restaurang Handelsbolag
Regementsgatan 7 (visa karta
)
271 41 YSTAD Arbetsplats
Clé Restaurang HB Jobbnummer
9992829