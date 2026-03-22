Restaurang biträder

2026-03-22
Vi söker nu personal till vår restaurang som heter Emper&iron , belägen på västra Varvsgatan 1 , Luleå. På E&I erbjuder vi en avslappnad miljö där mat och dryck står i fokus. Menyn kombinerar Grillad kött . Vi fokuserar på handla lokalt. Restaurang erbjuder , lunch och middag.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
ta emot och hantera beställningar från gäster
servera mat och dryck med hög servicenivå
hålla ordning och rent i bistron
stödja köksteamet i förberedelser och servering
bidra till en positiv, avslappnad och välkomnande atmosfär för våra gäster
delta i planering och genomförande av konferenser,
Vi söker dig som:
har förmåga att arbeta i team
har en positiv attityd och vilja att utvecklas
har god kommunikationsförmåga och är serviceinriktad
är flexibel att arbeta dagtid, kväll och helg
tidigare erfarenhet inom restaurang är meriterande men inte ett krav
Positivt! men inget krav
18år pga servering av alkoholhaltig
Vi erbjuder
en rolig och kreativ arbetsmiljö i en restaurang
möjlighet att bli en del av ett härligt och engagerat gäng som brinner för mat, dryck och service.
Är du redo att bli en del av vårt sköna team på ember&iron ? Skicka din ansökan och CV
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
E-post: emberiron08@gmail.com Arbetsgivare Ember & Iron AB
(org.nr 559450-5835)
Västra Varvsgatan 1 (visa karta
)
972 36 LULEÅ Arbetsplats
Ember&iron Jobbnummer
