2025-09-21
Vi söker nya medarbetare till vår restaurang!
Är du social, serviceinriktad och vill arbeta i en härlig miljö?
Vi söker nu personal till vår restaurang - både deltid och heltid.
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsplats med ett härligt team
Möjlighet att arbeta flexibelt, både kvällar och helger
En chans att växa och utvecklas - erfarenhet är ett plus, men vi lär gärna upp rätt person
Vi söker dig som:
Är engagerad och tycker om att arbeta med människor
Är pålitlig och trivs med att arbeta i ett team
Har tidigare erfarenhet inom restaurang eller är villig att lära dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
