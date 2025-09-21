restaurang

Abdelkader Walid, Mudar / Kockjobb / Halmstad
2025-09-21


city kebab halmstad
Vi söker nya medarbetare till vår restaurang!
Är du social, serviceinriktad och vill arbeta i en härlig miljö?
Vi söker nu personal till vår restaurang - både deltid och heltid.
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsplats med ett härligt team
Möjlighet att arbeta flexibelt, både kvällar och helger
En chans att växa och utvecklas - erfarenhet är ett plus, men vi lär gärna upp rätt person
Vi söker dig som:
Är engagerad och tycker om att arbeta med människor
Är pålitlig och trivs med att arbeta i ett team
Har tidigare erfarenhet inom restaurang eller är villig att lära dig

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
på city kebab

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Abdelkader Walid, Mudar
Brogatan 21 (visa karta)
302 42  HALMSTAD

Arbetsplats
city kebab halmstad

Jobbnummer
9518775

