Reservdelssäljare Skara vikariat
Swedish Agro Machinery AB / Säljarjobb / Skara
2025-11-06
Har du stort intresse för teknik, lantbruksmaskiner och försäljning och vill arbeta i en flexibel och omväxlande roll?
Då kan du bli vår nya reservdelssäljare hos oss på Swedish Agro i Skara!
VAD BLIR DU EN DEL AV? Swedish Agro
På Swedish Agro skapar vi värde för svenskt lantbruk genom att vara en helhetsleverantör för den enskilda lantbrukaren och erbjuder insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Vi representerar branschens ledande varumärken CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, AGXEED och DALBO och har en av Europas modernaste foderfabriker och tillverkar foder för flera djurslag. Vi har en gemensam tro att vi är starkare tillsammans och arbetar för långsiktighet, kvalité och lönsamhet.
Som reservdelssäljare på vår anläggning i Skara du blir en del av ett engagerat teams med nära kollegor som tillsammans arbetar för att erbjuda den bästa servicen, optimera försäljningen och utveckla vår verksamhet. Tjänsten är ett viakriat som sträcker sig under 2026-01-01 tom 2026-10-31.
DITT ANSVARSOMRÅDE Varierade arbetsuppgifter med fokus på reservdelar, verkstad och försäljning
Din huvudsakliga arbetsuppgift som reservdelssäljare är att ta emot och kontrollera beställningar av reservdelar och lämna ut till våra tekniker och externa kunder. Som reservdelssäljare arbetar du med försäljning av reservdelar till såväl befintliga som nya kunder där försäljningen sker både över disk i butik, via uppsökande försäljning och kundbesök. Du ansvara över att organisera lager och försäljningsytor på anläggningen för att öka tillgängligheten för kunderna och optimera lagerflödet. Som reservdelssäljare har du också daglig kontakt med kunder för att ge dem professionell service, rådgivning och marknadsföra våra olika varumärken.
DIN PROFILNyckelord som beskriver profilen vi söker
Du är en person som gillar teknik, service, försäljning och har ett stort intresse för lantbruksmaskiner. Du har förmågan att strukturera ditt arbete och upprätthålla både kvalité och produktivitet i ditt dagliga arbete. Du är duktig på att samarbeta med andra och dela med dig av kunskap och erfarenheter till teamet. Du bidrar också med utveckling genom att ständigt arbeta med förbättringar som bidrar till företagets och din egen utveckling. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper, intresse och drivkrafter.
Vidare ser vi att du har:
Gymnasieutbildning meriterade med teknisk/fordon inriktning
Meriterande med erfarenhet från lantbruks- eller fordonsbranschen
Meriterande med erfarenhet av likvärdigt arbete ex. lagerarbete/försäljning/service
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
God datorvana och B körkort är ett krav
ÄR DU INTRESSERAD?Så ansöker du
Om du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan redan idag genom att klicka på "ANSÖK". Vi håller intervjuer löpande och kan komma att avbryta sökandet när vi funnit rätt kandidat. På Swedish Agro tror vi att mångfald stärker både samarbetet och hur vi löser uppgifter. Vi strävar efter en inkluderande arbetsmiljö där olika perspektiv kan bidra till utveckling. Är detta intressant, hoppas vi höra från dig! Sista ansökningsdagen är den 2025-12-05.
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Marie Sjöström, Verkstadschef tfn, +46 76 135 69 19
VI ERBJUDER Starkare tillsammansPå Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en grundläggande tro att vi är starkare tillsammans. Vi erbjuder därmed en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans - över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, engagemang och inflytande.
EN INTERNATIONELL KONCERNVi vill skapa värde! För lantbruket, för lantbrukaren och för våra medarbetare.Swedish Agro är en del av Danish Agro-koncernen, med mer än 5 000 kollegor fördelat på 100 företag i 15 länder. Våra medarbetare är kärnan i vår förmåga att skapa värde - från fält till skärm, och att varje dag bidra till ett lantbruk i världsklass, samtidigt som vi driver den digitala och gröna omställningen i branschen. Detta gör vi genom att stärka, och utveckla branschen, och inte minst varandra. Och vi behöver dig också!
Är du mer nyfiken på Danish Agro- koncernen? Se vår koncernfilm här! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Agro Machinery AB
(org.nr 559040-0528), https://swedishagro.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9592349