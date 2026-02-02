Reservdelschef - Mölndal Bilvaruhuset
2026-02-02
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Reservdelschef på vår anläggning Mölndal Bilvaruhuset. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Arbetsuppgifter Som Reservdelschef ansvarar du för att säkerställa att verkstad och bilförsäljning får tillgång till rätt tillbehör och reservdelar, för att skapa förutsättningar för effektivt hantering hos mekaniker, säljare, kundmottagare och hög kundnöjdhet hos våra kunder. I rollen ingår ett ansvar för både tillbehörsbutik, däck/hjul-hantering och reservdelslager samt ansvar för lager- och lagervärde och minimering av inkurans. I arbetsuppgifterna ingår omsättning, - beläggnings- och resultatansvar för reservdelsavdelningen. Vidare ansvarar du som Reservdelschef för att driva avdelning mot uppställda mål och nyckeltal.
Stort fokus ligger på ledarskapet och ansvar för hela anställningscykeln - från rekrytering, ledning och fördelning av arbetet, resurs- och kompetenssäkring, utveckling- och engagemang av personal och lönesättning - till att upprätta hålla en trygg och regelmässig arbetsmiljö.
Om anläggningen & rollen:
Hos oss är det viktigt att våra avdelningar & personal samarbetar. Därför söker vi någon som förstår helheten och gör det som behövs för att våra kunder ska få en så bra kundresa som möjligt. Vi har idag på anläggningen 11st varumärken vilket kräver lättlärdhet, noggranhet samt bra rutiner/processer för att kunna leverera snabbt och med rätt/mycket bra kvalitet. Vi är idag ca 50st anställda på anläggningen varav du som reservdelschef kommer ha 4st reservdels-personal. Det krävs tydlig men även flexibel arbetsfördelning. Vi arbetar som ett lag! Vidare ansvarar du för avdelningens ordning och reda och vid behov fastighetsfrågor inom ditt område samt hjälpsam över avdelningsgränser i dessa avseenden.
Du kommer även ingå i den lokala ledningsgruppen tillsammans med platschef, försäljningschef och anläggningens två verkstadschefer. Du rapporterar till platschef.
Nyckelkompetenser/förmågor:
Erfarenhet av reservdels- och lagerverksamhet
Erfarenhet av ett affärs- och personalutvecklande ledarskap
Du är duktig på logistik och förstår vikten av ordning och reda i lagermiljö
Proaktivt arbete mot våra samarbetspartners på externa verkstäder
Förmåga att identifiera förbättringsområden, samt handlingskraftig på genomförandet
Drivs av att arbeta med utveckling av såväl processer och arbetsrutiner samt utveckling av dina medarbetare i teamet
Du har goda allmänna datorkunskaper och det är meriterande om du har kunskaper i affärssystemet Kobra
B-körkort och truckkort fordras
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se
