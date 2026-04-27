Reservdelsansvarig, Halmstad
2026-04-27
Vill du arbeta och utvecklas inom ett marknadsledande företag med Volvos starka varumärke inom anläggningsmaskiner? Då kan du vara den vi söker!
Till vår anläggning i Halmstad söker vi en reservdelsansvarig. Vi söker dig som vill ha ett arbete som kräver god administrativ förmåga, intresse av service och försäljning samt vilja att skapa resultat.
På Swecon är mångfald, jämlikhet och inkludering mer än ord - det är ett åtagande. Vi tror att genom att omfamna olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder blir vi starkare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med försäljning av reservdelar till Volvo anläggningsmaskiner. Du ansvarar för att vårt lager har en optimal lagerhållning och att reservdelsbutiken är kundvänlig. I rollen ingår även en del av verkstadens administrativa uppgifter.
En viktig del i ditt dagliga arbete blir också att samverka med våra kunder i reservdelsfrågor samt att svara för försäljning av reservdelar.
För att lyckas och trivas i rollen
Har du:
Erfarenhet från branschen och reservdelshantering
Ett tekniskt intresse
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
God datorvana
God administrativ förmåga
Är du:
Serviceinriktad och gillar att ha kundkontakt
Ordningsam och flexibel
Bra på att kommunicera
En bra lagledare som kan utveckla ett gott samarbete
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett spännande, utvecklande och fartfyllt arbete som ger utrymme för initiativtagande och eget ansvar. Du har många kontaktytor, både externt och internt och tas emot av ett härligt gäng nya kollegor.
Du ansöker till tjänsten online. Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast 2026-05-19
Marc Rask, platschef, +46105568343Monica Strömberg, fackligt kontaktombud Unionen, 010-556 34 66
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Volvo CE och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 33 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
Swecon Anläggningsmaskiner AB omsätter cirka 5,6 miljarder kronor.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swecon Anläggningsmaskiner AB
(org.nr 556575-1137)
302 62 HALMSTAD
