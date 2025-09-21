Reservdels säljare / Innesäljare
Karved Sweden AB / Säljarjobb / Skurup Visa alla säljarjobb i Skurup
2025-09-21
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karved Sweden AB i Skurup
, Sjöbo
, Staffanstorp
, Malmö
, Kävlinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-21Om företaget
Vi är ett företag som säljer lantbruksmaskiner, grönytemaskiner och tillbehör.Arbetsuppgifter
Vi söker nu efter en Reservdels- / Innesäljare som ska jobba främst i vår butik i Blentarp.
Hos oss arbetar du med frihet under ansvar och med stora möjligheter att påverka ditt arbete.
Dina huvudsakliga ansvarsområden består i första hand av försäljning av reservdelar, trädgårdsmaskiner och tillbehör dels över disk men även via uppsökande telefonförsäljning till både befintliga och nya kunder. Du samarbetar med vår verkstad med reservdelshantering samt våra maskinsäljare, packa och plocka orders, vilket innebär att även sköta en del administrativa uppgifter. Beredskap kan förekommaKvalifikationer
Vi söker dig som gärna har ett brinnande intresse för service
Du är flexibel och strukturerad i ditt arbete, tar ansvar och ser utmaningar som utveckling.
Som person är du socialt utåtriktad, samarbetar bra med dina kollegor och är stresstålig.
Truckkort är meriterande.
Du gillar att möta människor, att sälja och att ge god service i ett högt tempo, samt förstår vikten av bra kundbemötandet och service vilket leder till nöjda återkommande kunder.
Vi ser gärna att du har datorvana och du kan grunderna i de vanligaste Windows-programmen.
Arbetstid är dagtid på veckodagar och även vissa helger.
Det är meriterande om du har jobbat inom lantbruk, samt om du har kassa vana. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
E-post: lars@karved.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karved Sweden AB
(org.nr 559199-4016)
Gamla Lundavägen 1165 (visa karta
)
275 64 BLENTARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karved Maskin AB Jobbnummer
9518908