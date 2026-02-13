Resehandläggare
Resehandläggare till Insatsresor Stockholm
Vill du ta nästa steg i karriären och samtidigt bidra till ett säkrare samhälle? Hos oss får du en möjlighet att använda din kompetens inom resebokningar i en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag.
Om Oss
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten (FM) - nationellt och internationellt. I FMLOG finns Försvarsmaktens Transportenhet med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom Försvarsmakten samt med uppgift att koordinera genomförandet av Försvarsmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter sker bland annat som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, såväl inom som utom riket.
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas, inte minst när det gäller vår reseverksamhet. Därför söker vi erfarna resehandläggare till Försvarsmaktens Insatsresor.
Låter detta som någonting för dig? Då ska du läsa vidare!
Transportenheten
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för Logistikstöd till Försvarsmakten (FM), nationellt och internationellt. I FMLOG ingår bland annat Försvarsmaktens Transportenhet med uppgift att koordinera genomförandet av försvarsmaktens transporter av såväl personal, materiel som hela förband.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som resehandläggare kommer du att ha en central roll i att planera och administrera resor inom Försvarsmakten. Ditt arbete omfattar allt från reseplanering till bokning och biljettering av både inrikes- och utrikesresor. Huvudsakligen via bokningssystemet Amadeus. Du hanterar alla typer av färdsätt och ansvarar även för gruppresor och konferensbokningar. Noggrannhet och god service är avgörande. Det är ett omväxlande och ibland snabbt tempo, där varje resa kan vara avgörande för att vår verksamhet ska fungera effektivt.Publiceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
• Dokumenterad gymnasieexamen
• Goda kunskaper i Amadeus
• Körkort lägst klass B
• Minst två års erfarenhet av arbete på affärsresebyrå
• God förmåga att kunna uttrycka sig på svenska och engelska i såväl tal som skriftDina personliga egenskaper
För att trivas i den här rollen tror vi att du är en person som uppskattar både självständigt ansvar och att arbeta i team. Du har tidigare erfarenhet från affärsresebyrå, goda kunskaper i bokningssystemet Amadeus och känner dig trygg i att kommunicera både på svenska och engelska. Du har lätt för att skapa struktur, är noggrann och trivs med att hitta lösningar när förutsättningarna snabbt kan förändras och nya utmaningar uppstår. Samtidigt är du serviceinriktad och mån om att ge ett professionellt bemötande - oavsett om det gäller kollegor inom Försvarsmakten eller externa kontakter.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Kunskaper i Linkonline
• Kunskaper/ erfarenhet av att boka konferenser
• Kunskaper i AGM
• IATA-behörighet
• God insikt i Försvarsmaktens organisation och dess uppgifter
• Genomfört GSU INT, GMU/GSU eller värnpliktstjänstgöring
• Tidigare genomförd tjänstgöring i försvarsmaktens utlandsinsater som resebefäl i insatsområden
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad heltid
Svenskt medborgarskap är ett krav
Semester 28-35 dagar per år beroende på din ålder
Arbetsort Stockholm
Befattning: Civil
Tillträdesdatum enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Välkommen att kontakta avdelningschef Johann Strick 070 859 95 39
Fackliga företrädare
SACO - Magdalena Sewall
SEKO - Eva-Britt Steen
OFR/S - Håkan Antonsson/Stina Gustavsson
OFR/O - Peter Andersson
Samtliga nås via växeln 08-788 75 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-13. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
