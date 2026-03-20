Resande tekniker inom tung industri

Framtiden i Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2026-03-20


Vi söker nu en servicetekniker till ett internationellt industriföretag som är ledande inom utrustning, service och tekniska lösningar för gruv-, anläggnings- och infrastrukturprojekt.
Detta är en tjänst för dig som gillar problemlösning, mekanik och att arbeta både praktiskt och analytiskt - och som trivs med ett arbete där ingen vecka är den andra lik.

Om företaget
Företaget är en global aktör inom avancerad teknik för gruv- och anläggningsindustrin. De utvecklar och levererar maskiner, verktyg och system som används i stora infrastrukturprojekt, tunnlar, underjordslösningar och borrningsmiljöer. Här får du arbeta nära tekniska experter och ingå i en organisation med hög kvalitet, säkerhetsfokus och långsiktig utveckling.

Om teamet
Du blir en del av ett nordiskt serviceteam som arbetar med service, felsökning och reparation av komplexa maskiner ute hos kund samt på företagets verkstad. Gruppen präglas av högt tekniskt kunnande, erfarenhet, bra samarbete och en öppen och skämtsam jargong. Teamet har en god sammanhållning och stöttar varandra i både små och stora projekt.

Om rollen
Som servicetekniker får du en självständig och varierad roll där du arbetar med:
Felsökning, reparation och installation av avancerade maskiner, främst för underjordsbruk

Servicearbete ute hos kund, både kortare uppdrag och längre projekt

Beställning av reservdelar och dokumentation av utfört arbete

Samarbete med interna team såsom försäljning och teknik

Förbättringsarbete kring maskiner, produkter och processer

Rådgivning och utbildning av kunder i maskinanvändning

Att säkerställa att säkerhetsföreskrifter följs i alla arbetssituationer

Rollen är perfekt för dig som gillar att lösa problem, arbeta med händerna och samtidigt förstå helheten i avancerad teknisk utrustning.

Vi söker dig som har:
Skallkrav
Stort tekniskt intresse och vana av att skruva/meka, exempelvis med fordon, traktorer eller maskiner

Teknisk bakgrund, t.ex. tekniskt gymnasium, lantbruksskola eller liknande

Körkort B

Svenska och engelska i tal och skrift

Möjlighet att resa i tjänsten

Meriterande
Hydraulik

Ellära

Teknisk utbildning

Erfarenhet av service- eller fältarbete

Dina personliga egenskaper
Vi tror att du trivs bäst hos oss om du är:
Nyfiken kring nya tekniker

Lösningsorienterad och kreativ när problem uppstår

Social, positiv och trivs i samarbete

Formbar och trygg i att arbeta i nya situationer

Placering och arbetssätt
Du utgår från företagets anläggning i Stäket (Stockholm), men rollen innebär resor i Sverige och hela Norden. Resor förekommer vanligtvis några dagar per vecka och övernattningar ingår i arbetet.
Vissa perioder arbetar du mer på verkstad, andra perioder mer ute i projekt - beroende på vilka uppdrag som är aktuella.
Arbetstiderna är i grunden måndag-fredag 07.00-16.00. Vid större projekt kan andra upplägg förekomma (så som skift), men endast om du själv är positiv till det.

Introduktion och utveckling
Som ny får du en gedigen introduktion där du går bredvid erfarna tekniker, deltar i utbildningar och lär dig maskinerna steg för steg. Det finns mycket kompetens internt och du kommer få stöd av specialister med lång erfarenhet.
Företaget erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och teamet står inför en fortsatt expansion de kommande åren.

Erbjudande
Lön beroende på erfarenhet, ca 35 000-45 000 kr

Resor, utbildningar och varierande arbetsmiljöer

En arbetsplats med hög teknisk nivå och god laganda

Om Framtiden
På Framtiden arbetar vi med att matcha talanger med företag som behöver dem. Vi är specialister på rekrytering och bemanning av både juniora och seniora tjänster inom teknik, IT, industri, administration och ekonomi. Vårt mål är att skapa trygghet för dig som konsult eller kandidat och samtidigt bidra till våra kunders långsiktiga framgång.
Vi arbetar kompetensbaserat i hela processen och följer alltid en strukturerad och transparent metod för att säkerställa rätt matchning. För denna position kommer du intialt vara anställd hos Framtiden och arbeta ute hos vår kund, för att sedan ha möjligheten att kunna bli rekryterad av kundföretaget.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Framtiden i Sverige AB (org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
176 75  JÄRFÄLLA

Arbetsplats
Framtiden AB

Kontakt
Fredrik Svelander
fredrik.svelander@framtiden.com
+46706285222

