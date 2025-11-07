Resande montör till MW Group
MW Group AB / VVS-jobb / Göteborg Visa alla vvs-jobb i Göteborg
2025-11-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MW Group AB i Göteborg
, Borås
, Skövde
, Haninge
, Eksjö
eller i hela Sverige
MW Group är ett modernt nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med den svenska, finska och danska försvarsmakten. Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
I rollen som resande montör kommer du vara en viktig del av ett växande team, specialiserat på att säkerställa optimal funktion av ledning och kommunikationssystem för svenska Försvarsmakten.
Du kommer att arbeta med installation och underhåll ute hos kund. Arbetet kräver inte bara teknisk kompetens utan även förmågan att agera självständigt och lösa komplexa problem i en dynamisk arbetsmiljö. Arbetet innebär att du ligger borta med uppskattningsvis 3-4 övernattningar per vecka, du bör således vara bekväm i att resa.
Om dig
Som person känner du troligen igen dig i egenskaper som ansvarstagande, noggrannhet och analytisk förmåga, kombinerat med en förmåga att snabbt ta till dig ny kunskap. Du har dessutom en stark kommunikativ förmåga, trivs med att arbeta i team och är skicklig på att anpassa dig till förändringar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utföra installationer, uppgraderingar och service av militära kommunikationssystem.
• Arbeta självständigt och i team för att säkerställa optimal funktion av tekniska system.
• Ansvara för inventering av reservdelslager och hantering av lagersaldo.
• Fungera som kontaktperson gällande reservdelar och vara en resurs för andra avdelningar.
• Beställa reservdelar och utföra tekniska arbeten enligt givna förhållningsregler.
Formella krav
• Relevant utbildning, minst på gymnasienivå med teknisk inriktning inom förslagsvis el, energi, data eller automation.
• Erfarenhet från arbete inom service och underhåll av tekniska system och nätverk.
• God datorvana.
• Flytande i tal och skrift på både svenska och engelska.
• B-körkort.
• Svensk medborgare (då arbete kommer att utföras på skyddsobjekt).
• Tidigare ostraffad.
Meriterande krav
• Genomförd värnplikt eller tidigare bakgrund inom Försvarsmakten.
• Tidigare erfarenhet av Försvarsmaktens lednings- och kommunikationssystem.
• Teknisk kompetens inom el, elektronik eller liknande områden.
Om MW Group
MW Group är ett modernt nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med den svenska, finska och danska försvarsmakten. Ersättning
Individuell lönesättning Lönespann 30 000 kr/mån - 34 000 kr/mån Kollektivavtal Friskvårdsbidrag m.m. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MW Group AB
(org.nr 559142-7629), https://mwgroup.se/ Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Nils Olofsson De-Millo nils.olofsson.demillo@mw.group Jobbnummer
9593005