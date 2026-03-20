Resande Hissmontör
Om rollen
För kunds räkning söker vi nu en erfaren hissmontör till ett internationellt industriföretag som utvecklar och tillverkar hisslösningar för byggnader och tillgänglighetsanpassning. Företaget har lång erfarenhet i branschen och levererar produkter till kunder över hela världen via ett etablerat nätverk av partners.
Produkterna utvecklas och produceras i Sverige och installeras både på den svenska marknaden och internationellt. Företaget arbetar kontinuerligt med teknikutveckling och förbättring av sina lösningar.Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
I denna roll blir du en nyckelperson inom installation och teknisk support av hissystem. Du kommer att arbeta både praktiskt med montage och ha en viktig funktion i att stödja och utbilda samarbetspartners.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Installation och montage av hissar på den svenska marknaden
Resor till internationella partners för att utbilda i installation och driftsättning av hissar
Teknisk support och felsökning vid behov
Samarbete med företagets kvalitets- och utvecklingsavdelning kring förbättringar av installation och funktion
Bidra med praktiska erfarenheter från installationer för att förenkla framtida montage
Tjänsten innebär regelbundet resande, ofta veckovis. Du utgår från kontoret i Motala.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har praktisk erfarenhet av hissmontage eller installation av hissar och som trivs i en teknisk och varierad roll där du får arbeta både praktiskt och rådgivande.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av installation eller montage av hissar, exempelvis plattformshissar, personhissar eller varuhissar
Har god teknisk förståelse inom mekanik och montage
Kan läsa och förstå elscheman
Har erfarenhet av felsökning och teknisk problemlösning
Kommunicerar obehindrat på engelska, då du kommer att arbeta internationellt
Har B-körkort
Det är meriterande om du även har:
Teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av montage av maskinsystem eller annan avancerad teknisk installation
Ytterligare språkkunskaper
En pedagogisk förmåga att instruera och utbilda andraDina personliga egenskaper
Vi tror att du är en självständig och lösningsorienterad person som trivs i en roll där du får ta ansvar och möta kunder i olika miljöer. Du är praktiskt lagd, strukturerad och har ett professionellt bemötande i internationella sammanhang.Övrig information
Rekryteringen sker konfidentiellt och mer information om företaget lämnas i ett senare skede av processen.
Externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 1021". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Motala (visa karta
)
591 26 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
COO
Biljana Cvetkovic biljana.cvetkovic@kraftsam.se 0707423922 Jobbnummer
9810659