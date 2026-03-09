Resande Hissmontör
Motala Hissar startade 1972 med tillverkning av varuhissar. Sedan 80-talet har företaget främst fokuserat på plattformshissar, som till övervägande del används för tillgänglighetsanpassning av byggnader. Över 10 000 hissar har hittills levererats till kunder över hela världen. Omkring 70% av produktionen exporteras och säljs via partners, i Sverige de jobbar med direktförsäljning av deras produkter. De tillverkar det mesta av komponenterna till deras produkter i deras fabrik i Motala, vissa komponenter har de leverantörer som de jobbar med, främst vad det gäller styrsystem och styrkort.Om tjänsten
I rollen som hissmontör, support och utbildare kommer du att vara specialist på deras produkter. Uppdraget kommer att handla om att träna och utbilda nya kunder/parters runt om i världen, jobba tätt med kvalité och R&D i förbättringsarbetet och utvärdera ge feedback för förenklad installation och funktion av deras produkter. För att bibehålla din expertis kommer montage av hissar på svenska marknaden vara en av dina dagliga sysslor.
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen som hissmontör har du en förståelse för kundens behov och har kunskap om mekanik, montering av maskiner, hissar eller liknande. Du förstår och läser el-scheman, kan vid behov utföra felsökning och korrigering. Du talar flytande engelska och har lätt att förstå tekniska termer på engelska. Andra språk är meriterande.
Det är krav/meriterande om du har en eller flera av nedanstående kvalifikationer.
• Gymnasieutbildning, eller teknisk utbildning alternativt motsvarande kunskaper förvärvade från arbetslivet
• Kunskap inom el
• Gedigen erfarenhet av monteringsarbeten av maskinsystem/hissar eller liknande
• Engelska i tal och skrift + andra språk är meriterande.
• Ett pedagogiskt sätt att instruera och lätt att förstå kundens behov.
• B- körkortÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Patricia Contreras på patricia.contreras@kraftsam.se
. I denna rekrytering samarbetar Motala Hissar med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
