Resande drifttekniker
Ett nytt kapitel AB / Driftmaskinistjobb / Norrköping Visa alla driftmaskinistjobb i Norrköping
2026-03-02
Har du flera års yrkeserfarenhet av att ansvara för övervakning, drift och optimering av processer för att säkerhetsställa säker- och hållbar produktion? Gillar du ett varierande arbete med bilen som färdmedel? I den här tjänsten finns dina kunder geografiskt utspritt och du behöver därför gilla ditt eget sällskap i bilen mellan varven.
OBS! Din boendeort är inte av vikt, du utgår från ditt hem till kunder som kan finnas från Malmö i söder upp mot norra Svealand (Dalarna). Det finns kontor i Norrköping, men det finns inget som säger att du behöver ha nära dit.
Låter det intressant så kan det här vara din nya möjlighet!
Vad har du för erfarenhet & kvalifikationer:
Vår kund söker dig som med flera års yrkeserfarenhet som drifttekniker har någon form av lämplig teknisk utbildning i grunden, allra helst drifttekniker mot kraft- och värmeverk / processindustri. Du har kunskap om processindustri och kraft- och värmeproduktion och har haft arbetsuppgifter i likhet med dessa:
övervaka och styra produktion via kontrollsystem
säkerställa säker och stabil drift av pannor, turbiner och kringutrustning,
utföra rondering och enklare underhåll,
felsöka och åtgärda driftstörningar,
medverka vid planerade underhållsstopp och
bidra till förbättringsarbete kring effektivitet och arbetsmiljö.
Vem är du som person:
Du behöver vara en lugn, tålmodig och tekniskt kunnig person. Lösningsorienterad och metodisk i ditt förfarande. Du har hög servicenivå, är kommunikativ och har ett mycket högt säkerhetstänk. Du behöver ha en livssituation som möjliggör att du sover borta i veckorna och att du gillar variationen i att få kliva in hos olika kunder och antingen lösa problem eller täcka upp personalstyrkan under en period (kan tex vara 3-12 månader i taget). Anpassningsbar.
Säkerhetsklassad tjänst.
Vad du får:
Ett varierande och tekniskt utvecklande arbete, möjlighet att arbeta med hållbar energiproduktion. Goda förmåner och få tillhöra ett härligt gäng.
När: Enligt överenskommelse/uppsägningstid, gärna under våren!
Övrigt:
Har du frågor, eller är nyfiken på tjänsten? Kontakta mig gärna!
Ansvarig rekryteringskonsult:
Karin Signell Engelholmkarin@ettnyttkapitel.se
070 222 12 78
