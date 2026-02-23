Resande arbetsledare till Luleå - Stål
Schnell Rekrytering AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-02-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Schnell Rekrytering AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Skellefteå
, Falun
eller i hela Sverige
Resande arbetsledare till spännande projekt i Luleå - Stål
Till ett omfattande och tekniskt utmanande projekt i Luleå söker vi nu en erfaren arbetsledare inom stål. Här får du en central roll i produktionen med ansvar för personal och montageledning av stålkonstruktioner i ett större projekt med höga krav på kvalitet och säkerhet.
Vi söker dig som vill bidra med din erfarenhet och ditt ledarskap till ett framgångsrikt projekt i norra Sverige.
Om rollen
Som arbetsledare inom stål ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet i produktionen. Du säkerställer att monteringen av stålkonstruktioner sker enligt ritningar, tidplan och kvalitetskrav.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har minst 2 års erfarenhet som arbetsledare inom stål och montageledning
• Har god vana av att läsa och tolka ritningar
• Har kunskap om svetsarbete och vilka certifikat som krävs
• Behärskar svenska och engelska, i både tal och skrift. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Är samarbetsorienterad och trivs med att arbeta i team
• Ödmjuk och prestigelös
• Tydlig och strukturerad i ditt ledarskap
Du trivs med ansvar, är lösningsorienterad och bidrar till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
Vi erbjuder
• En viktig roll i ett spännande projekt i Luleå
• Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet.
• En familjär kultur med korta beslutsvägar
• Goda utvecklingsmöjligheter inom bolaget
• Vi ser gärna sökande från hela landet och kan erbjuda flexibla lösningar för arbetstider och dagar
Låter detta som din nästa utmaning?
Välkommen med din ansökan redan idag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schnell Rekrytering AB
(org.nr 559517-3518) Arbetsplats
Luleå Jobbnummer
9756978